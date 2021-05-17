Нацбанк домовляється із МВФ про оновлений меморандум - результат може бути за кілька тижнів

У Національному банку розраховують протягом наступних кількох тижнів вийти на угоду на рівні персоналу з Міжнародним валютним фондом, після цього до кінця червня виконати попередні заходи.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв’ю FinClub розповів заступник голови Національного банку Юрій Гелетій.

"За нашими позитивними очікуваннями, протягом наступних кількох тижнів нам вдасться вийти на staff level agreement – це буде текст оновленого меморандуму. Ми дискутуємо з МВФ. Після досягнення домовленості ми скажемо, що настав цей «щасливий» момент – досягнуто SLA. Далі ми повинні будемо виконувати попередні заходи", - сказав Гелетій.

За його словами, наразі усі консультації відбуваються в онлайн-режимі.

"Якщо ми виконуємо всі попередні заходи, Україна виходить на Раду директорів МВФ. Враховуючи канікули в МВФ у другій половині літа, безумовним пріоритетом для нас буде виконання попередніх заходів до кінця червня. Сподіваюся на це. За низкою законопроєктів ми будемо залежати від Верховної Ради. Робота з нашим банківським комітетом доволі конструктивна. Сподіваюся, так буде і з іншими комітетами, на яких розглядатимуться законодавчі зміни, необхідні для продовження співпраці з МВФ", - зазначив Гелетій.

Як повідомлялося, МВФ 9 червня 2020 року затвердив 18-місячну програму stand by для України на близько 5 млрд дол. Після виділення першого траншу в розмірі 2,1 млрд дол. були заплановані чотири перегляди програми і виділення ще кількох траншів, однак цей план не був виконаний.

Глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман 30 березня сказав, що дискусії щодо першого перегляду програми stand by для України все ще тривають і залишається ряд питань.

Люнгман наголосив на важливості збереження проведених Нацбанком реформ та прогресі у зміцненні НБУ із захистом його від надмірного зовнішнього тиску, наявності чіткого плану скорочення фіскального дефіциту, відмови від контролю над цінами на газ та розв'язання питання довгострокової моделі електроенергетики країни, а також дотримання принципу доброчесності антикорупційних органів і судової системи.

Водночас міністр фінансів Сергій Марченко 19 квітня заявив, що Україна звужує коло невирішених питань з МВФ.

Радник Президента з питань економіки Олег Устенко додав, що Україна рухається в напрямку отримання коштів від Міжнародного валютного фонду, черговий транш може бути до вересня.