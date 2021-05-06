Україні потрібно досягти більшого прогресу для отримання наступного траншу – МВФ

МВФ продовжує дискусії з Україною щодо подальшої взаємодії в межах програми кредитування stand by, втім вказує на необхідність досягнення українською стороною більшого прогресу з метою отримання наступного траншу.

Так прокоментував у четвер директор пресофісу Фонду Джері Райс запитання Укрінформу щодо перспектив реалізації програми МВФ для України.

«Раніше цього року ми провели віртуальні переговори з українською владою щодо прогресу в імплементації політики та реформ (передбачених програмою stand by – ред.). Дискусії були продуктивними, але що стосується статусу, (Україні – ред.) необхідно досягти більшого прогресу для завершення першого огляду за програмою»,- підкреслив офіційний представник МВФ.

Він наголосив, що програма Фонду спрямована на допомогу країні в умовах нинішньої кризи. Вона також зосереджена «на забезпеченні середньострокової фіскальної стійкості, збереженні незалежності Центрального банку й гнучкого обмінного курсу, а також підвищенні фінансової стабільності».

При цьому, одним із найголовніших цілей роботи програми Райс назвав боротьбу з корупцією та зміцнення державного управління.

«Про всі ці заходи ми вже говорили (з Україною – ред.) раніше, і дискусії продовжуються», - зауважив директор пресофісу МВФ.

Як повідомлялося, МВФ 9 червня 2020 року затвердив 18-місячну програму stand by для України на близько 5 млрд дол. Після виділення першого траншу в розмірі 2,1 млрд дол. були заплановані чотири перегляди програми і виділення ще кількох траншів, однак цей план не був виконаний.

Глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман 30 березня сказав, що дискусії щодо першого перегляду програми stand by для України все ще тривають і залишається ряд питань.

Люнгман наголосив на важливості збереження проведених Нацбанком реформ та прогресі у зміцненні НБУ із захистом його від надмірного зовнішнього тиску, наявності чіткого плану скорочення фіскального дефіциту, відмови від контролю над цінами на газ та розв'язання питання довгострокової моделі електроенергетики країни, а також дотримання принципу доброчесності антикорупційних органів і судової системи.

Водночас міністр фінансів Сергій Марченко 19 квітня заявив, що Україна звужує коло невирішених питань з МВФ.

Радник Президента з питань економіки Олег Устенко додав, що Україна рухається в напрямку отримання коштів від Міжнародного валютного фонду, черговий транш може бути до вересня.

Верховна Рада до 1 червня ухвалить усі необхідні закони для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом в межах виділення траншу Україні на 5 млрд доларів, повідомив голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія.