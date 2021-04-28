Буде шкода, якщо Київ не виконає умов для другого траншу допомоги ЄС – представник Єврокомісії

Україна має забезпечити виконання всіх вимог надання Євросоюзом другого траншу макрофінансової допомоги, інакше існує ризик втрати цих 600 млн євро.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявила заступник Генерального директора Директорату з питань добросусідства та розширення Єврокомісії, в.о. керівника групи підтримки України Катаріна Матернова на засіданні Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Вона відзначила, що, попри пандемію протягом останнього року в Україні продовжувалося впровадження багатьох ключових реформ. Зокрема у цьому контексті Матернова назвала фіскальну децентралізацію, реформу державної служби, відкриття ринку сільгоспземель, яке розпочнеться у липні, анбандлінг «Нафтогазу».

«Ми підтримуємо налаштованість на реформи в Україні і для цього розробили пакет макрофінансової допомоги 1,2 млрд євро. Але 600 млн поки що не надійшли до України, і протягом цієї моєї віртуальної місії я поставила собі завдання поговорити з відповідними міністрами, парламентаріями, представниками Офісу Президента про різні умови, які стосуються надання другого траншу цієї допомоги Україні. Якщо ми не зможемо цього зробити, то буде шкода. Ми мусимо дійсно забезпечити виконання всіх вимог, щоб не наражати на небезпеку можливість надання цих 600 млн євро», - сказала Матернова.

Вона додала, що реформування судової системи, продовження боротьби з корупцією є також умовами надання Україні фінансової допомоги МВФ.

Як повідомлялося, Україна отримала перший транш у сумі 600 млн євро макрофінансової допомоги ЄС в грудні 2020 року.

Виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс за підсумками переговорів з Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем у Брюсселі 10 лютого заявив, що Україна отримає другий транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 600 млн євро після виконання взятих на себе зобов’язань, зокрема у відновленні антикорупційної архітектури країни, та за умови успішної співпраці з МВФ.