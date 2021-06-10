Разумков пояснив, як влада збирається підтримувати вітчизняну промисловість

Влада має докладати максимальних зусиль, щоб підтримати українську промисловість.

Як передає Укрінформ із посиланням на сайт Верховної Ради, про це заявив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час відвідання заводу “Електронмаш” у Львові.

“Ми маємо концентрувати увагу насамперед на своєму бізнесі. Тому що це - робочі місця. А робочі місця - це податки. А вони, своєю чергою, - можливість розвивати країну. COVID-19 сильно вплинув на весь світ. Він змушує країни робити так, щоб допомагати своєму бізнесу, національному бізнесу”, - сказав Голова Верховної Ради.

За словами Разумкова, законопроект "Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" щодо створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості" (реєстр № 3739) спрямований на посилення конкурентних можливостей для українського бізнесу.

Він відзначив, що ця законодавча ініціатива є дискусійною, а також додав, що народні депутати подали до законопроекту багато правок.

«Законопроект про локалізацію пройшов перше читання. Зараз він готується до другого читання. Сьогодні йдуть перемовини і з бізнесом, і з іноземними партнерами, і з фракціями. Щоб ухвалити будь-яку законодавчу ініціативу, треба мати підтримку в залі», - сказав Разумков.

Голова ВР повідомив, що парламент розгляне законопроєкт, коли ініціатива матиме достатню підтримку.

Своєю чергою він зазначив, що підтримує ухвалення цієї законодавчої ініціативи.

Як повідомлялося, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 10-11 червня відвідує Львівську область. У Львові Федерація роботодавців України (ФРУ) передала Голові Верховної Ради Дмитру Разумкову 150 тис. підписів на підтримку законопроєкту про локалізацію виробництва.