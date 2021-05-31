Разумков розповів, коли очікує у Раді законопроєкт про олігархів

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков ще не бачив тексту законопроєкту, ініційованого Президентом, щодо деолігархізації, однак очікує, що він найближчим часом з'явиться на сайті парламенту.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це він сказав на брифінгу у Верховній Раді в понеділок.

"Законопроєкт щодо деолігархізації я ще не бачив. Він не заходив у Верховну Раду. Думаю, що найближчим часом з'явиться, тоді побачимо всі. Він буде на сайті Верховної Ради. Після цього ми можемо про нього говорити, обговорювати ті аспекти, які будуть в ньому відображені, коли це відбудеться", - сказав спікер.

Разумков додав, що в Україні "точно не повинно бути груп впливу".

"Весь парламент повинен бути групою впливу для українського народу і працювати саме на їх інтереси, тому що бенефеціаром будь-яких рішень парламенту повинні бути громадяни нашої держави", - зазначив він.

Водночас, коментуючи питання підтримки бізнесу і лобіювання інтересів, Разумков зауважив, що в багатьох країнах світу лобізм - це нормальна практика, яку запровадили вже багато років тому. Наприклад, вона демонструє прозорість у Сполучених Штатах Америки і деяких країнах Європейського Союзу.

"В Україні такого немає, і в Україні цей "лобізм", на жаль, дуже часто несе за собою корупційну складову. А тут, якщо є корупційна складова, то в нас достатня кількість антикорупційних органів, які повинні робити свою справу. Якщо хтось із народних депутатів отримав кошти за те, щоб голосувати або не голосувати за той чи інший законопроєкт, якщо у вас є такий фактаж - будь ласка, НАБУ, НАЗК, Антикорупційний суд точно вас буде підтримувати, тому що воно так працювати не повинно", - сказав Голова ВР.

Як повідомляв Укрінформ, 15 квітня Президент Володимир Зеленський запропонував Раді національної безпеки та оборони, Офісу глави держави та Антимонопольному комітету розробити законопроєкт про статус олігархів.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю заявив, що цей законопроєкт базуватиметься на антитрастовому законі США.

Секретар Ради безпеки й оборони Олексій Данілов оприлюднив дані, що в Україні на сьогодні 13 осіб можна віднести до категорії олігархів.