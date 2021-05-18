Конституційний Суд почав розгляд справи про призначення членів НКРЕКП

Велика палата Конституційного Суду розпочала розгляд подання народних депутатів щодо конституційності призначення членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба суду.

Під час пленарного засідання суддя-доповідач у справі Василь Лемак повідомив, що автори клопотання оскаржують пункт 3 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення конституційних принципів у сферах енергетики та комунальних послуг» від 19 грудня 2019 року (№ 394), деяких указів Президента України.

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Зокрема, пунктом 3 передбачено, що особа, яка перебуває на посаді члена НКРЕКП на день набрання чинності цим законом, продовжує здійснювати повноваження протягом строку, що становить різницю між шістьма роками та строком перебування на посаді до дня набрання чинності законом № 394.

Оскаржуються і укази Президента України за період 2018-2019 рр про призначення всіх 7 членів НКРЕКП.

Суб’єкти права на конституційне подання вважають, що оспорювані положення закону № 394 та укази Президента є неконституційними, оскільки глава держави не має права призначати членів НКРЕП.

На їх переконання, Верховна Рада розширила повноваження Президента України, втрутилась в дискреційні повноваження Кабінету Міністрів, визначені Конституцією, а отже, вийшла за межі своєї компетенції. Заявники також вважають, що Президент України, призначивши оспорюваними указами членів регулятора, діяв поза межами своїх повноважень, визначених Конституцією.

Дослідивши матеріали справи на відкритій частині пленарного засідання, КС перейшов до закритої частини для ухвалення рішення.

Як повідомляв Укрінформ, у листопаді 2020 року до КС надійшло подання народних депутатів щодо конституційності указів Президента за період 2018-2019 рр. про призначення чинних членів НКРЕКП та положення закону "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг".

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Президент Володимир Зеленський 30 червня 2020 року затвердив схему ротації членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, до 2025 року.

Зокрема, указом передбачається, що до 1 липня 2020 року ротація застосовується до члена НКРЕКП Олени Антонової, до 1 липня 2021 року - до Оксани Кривенко, до 1 липня 2023 року - до Олексія Магди, до 1 липня 2024 року - до Ольги Бабій та Дмитра Коваленка, до 1 липня 2025 року - до Руслана Кайдаша та Валерія Тарасюка.

У червні 2019 року КС визнав неконституційними низку положень закону "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг".

Зокрема, суд дійшов висновку, що Президент вийшов за межі своїх конституційних повноважень, підписавши указ про створення НКРЕКП, оскільки Основний Закон не наділяє його таким правом.