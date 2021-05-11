КСУ почав розгляд конституційності указу Президента про відсторонення Тупицького

Конституційний Суд України (КСУ) почав розгляд питання щодо відкриття провадження про конституційність указу Президента Володимира Зеленського про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді КСУ.

Як передає Укрінформ, про це заступниця голови Комітету, голова підкомітету з питань політичної реформи та конституційного права Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Ольга Совгиря (фракція "Слуга народу") повідомила у Телеграмі.

"Конституційний Суд (Друга колегія суддів Другого Сенату) розпочав розгляд питання щодо відкриття конституційного провадження у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо конституційності указів Президента України ... про відсторонення від посади Олександра Тупицького та скасування указів Президента України про призначення Олександрв Тупицького та Олександра Касмініна суддями Конституційного Суду", — написала Совгиря.

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За її словами, розгляд питання буде продовжено на наступному засіданні колегії.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці грудня 2020 року слідчі ДБР оголосили підозру Олександру Тупицькому у порушенні ч. 2 ст. 384, ст. 386 ККУ (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань).

Справа стосується приватизації Зуївського енергомеханічного заводу в Донецькій області. Прокуратура звернулася до суду з клопотанням обрати Тупицькому запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 45 тисяч гривень, а також зобов’язати його не відвідувати будівлю Конституційного Суду, носити електронний браслет, не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, здати на зберігання документи для виїзду за кордон, утриматися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні, серед яких є працівники Секретаріату КС.

Президент Володимир Зеленський 27 березня 2021 року скасував укази експрезидента Віктора Януковича про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями КСУ. Зеленський аргументував, що укази Януковича від 2013 року про призначення Тупицького і Касмініна скасовано за результатами «аудиту указів експрезидента, проведеного на виконання рішення РНБО».