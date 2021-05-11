Суд планує розглянути дві справи щодо Тупицького 12 травня

Голосіївський районний суд Києва планує розглянути справи проти колишнього голови Конституційного суду Олександра Тупицького 12 травня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

"Стосовно Олександра Тупицького у середу, 12 травня, о 14:00 планується розглянути справу щодо декларування недостовірних відомостей та порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів", - йдеться у повідомленні.

Ще один судовий розгляд справи про адміністративне правопорушення призначений на 15:30 того ж дня.

Читайте також: Верховний Суд відклав розгляд скарги Тупицького на його звільнення

Як повідомлялося, суд має обрати запобіжний захід щодо колишнього голови КСУ Олександра Тупицького.

Тупицький систематично не з'являвся на розгляд у суді адмінпротоколів, які НАЗК складала щодо нього. 15 квітня адвокат Тупицького повідомив, що суддю госпіталізували до інституту Амосова.

8 лютого голова НАЗК Олександр Новіков склав два адмінпротоколи щодо колишнього голови КСУ Олександра Тупицького через незадекларовану ділянку в Криму та через конфлікт інтересів. 25 березня Національне агентство з питань запобігання корупції склало ще один протокол на відстороненого голову Конституційного суду Олександра Тупицького через неповідомлення про наявність реального конфлікту інтересів.

Читайте також: Суд заслухав пояснення сторони Тупицького у справі за позовом до УДО

29 грудня 2020 року Президент України підписав указ про відсторонення Тупицького від посади судді Конституційного суду строком на два місяці. 26 лютого 2021 року Президент продовжив ще на місяць відсторонення Тупицького від посади судді Конституційного суду.