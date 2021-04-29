Верховний Суд відклав розгляд скарги Тупицького на його звільнення

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відклав на 20 травня розгляд скарги Олександра Тупицького на його звільненння з посади судді Конституційного Суду Указом президента від 27 березня поточного року.

Про це повідомили у коментарі Укрінформу в суді.

«Суд переніс розгляд скарги на 14 годину 20 травня», - сказали у пресслужбі суду.

Відповідним рішенням було задоволене клопотання представника президента у справі.

Зокрема, у суді повідомили, що особа, яка представляє президента у справі Тупицького, також бере участь у справі іншого звільненого Указом судді КС - Олександра Касмініна, розгляд справи якого мав відбутися об 11 год, тобто через годину після початку розгляду справи Тупицького.

«У зв’язку з цим представник попросила оголосити перерву, щоб вона змогла взяти участь у розгляді цієї справи», - сказали в суді.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 27 березня скасував укази експрезидента Віктора Януковича про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями КСУ.

Зеленський зазначив, що укази Януковича від 2013 року про призначення Тупицького і Касмініна скасовано за результатами «аудиту указів експрезидента, проведеного на виконання рішення РНБО».

Представники держохорони 29 березня не пустили Тупицького і Касмініна у приміщення Конституційного Суду.

Обоє звільнених суддів оскаржили Указ Президента у Верховному Суді.