Суд знову переніс обрання запобіжного заходу Тупицькому – він ще лікується

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький, якого Президент звільнив з посади судді КСУ, після госпіталізації до інституту Амосова продовжує лікуватися амбулаторно. З огляду на це обрання йому запобіжного заходу перенесли на 12 травня.

Як передає Укрінформ, відповідне рішення у четвер ухвалив слідчий суддя Сергій Вовк, задовольнивши клопотання адвоката Олександра Телешецького про відкладення судового засідання.

“Надані суду дані визначені як поважні. У цьому зв’язку суд ухвалив призначити наступне засідання на 10 годину 12 травня”, - оголосив суддя.

У четвер адвокат Телешецький повідомив, що його клієнта, після госпіталізації 15 квітня до Інституту серцевої хірургії ім. Амосова, виписали 16 квітня на домашнє амбулаторне лікування. Через місяць, 16 травня, Тупицький має з’явитися до лікарів з тим, щоб вони зробили висновок, чи необхідна йому операція на серці.

Водночас прокурор Олексій Донський заявив, що причину неявки Тупицького на судове засідання не можна вважати поважною. Він апелював до того, що підозрюваний був госпіталізований 15 квітня, а уже наступного дня виписаний. Також, на думку прокурора, рекомендації лікарів для проходження амбулаторного лікування дають змогу з’явитися на судове засідання. Тож Донський просив суд застосувати до Тупицького примусовий привід.

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Як повідомляв Укрінформ, Печерський районний суд Києва 15 квітня переніс засідання з обрання Олександру Тупицькому запобіжного заходу на 29 квітня через його неявку.

Наприкінці грудня 2020 року слідчі ДБР оголосили підозру Тупицькому в порушенні ч. 2 ст. 384, ст. 386 ККУ (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від надання показань). Справа стосується приватизації Зуївського енергомеханічного заводу в Донецькій області.

Прокуратура звернулася до суду з клопотанням обрати Тупицькому запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 45 тисяч гривень, а також – зобов’язати його не відвідувати будівлю Конституційного суду, носити електронний браслет, не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, здати на зберігання документи для виїзду за кордон, утриматися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні, серед яких є працівники Секретаріату КС.

Президент Володимир Зеленський 27 березня скасував укази експрезидента Віктора Януковича про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями КСУ.

Зеленський зазначив, що укази Януковича від 2013 року про призначення Тупицького і Касмініна скасовано за результатами «аудиту указів експрезидента, проведеного на виконання рішення РНБО».

Представники держохорони 29 березня не пустили Тупицького і Касмініна у приміщення Конституційного суду.