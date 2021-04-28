Суд заслухав пояснення сторони Тупицького у справі за позовом до УДО

Окружний адміністративний суд міста Києва (ОАСК) оголосив до 26 травня перерву в судовому засіданні за позовом Олександра Тупицького до Управління державної охорони (УДО) щодо недопуску його до будівлі та на територію Конституційного Суду України.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба суду.

“27 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва розпочав розгляд справи по суті щодо недопуску Олександра Тупицького до будівлі та на територію Конституційного Суду України. Під час засідання суд заслухав пояснення представників позивача – Олександра Тупицького, відповідача – Управління державної охорони та третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору – Державного бюро розслідування. Наразі ОАСК оголосив перерву у судовому засіданні до 26 травня”, - ідеться в повідомленні.

У суді зазначають, що позивач просить суд визнати протиправними дії УДО щодо недопуску його до виконання ним повноважень голови КСУ. Також він просить суд зобов’язати УДО та осіб, які перебувають на службі в Управлінні, утриматись від дій вчинення будь-яких перешкод у допуску позивача – Олександра Тупицького до робочого кабінету в будівлі Конституційного Суду, самої будівлі КСУ, а також земельної ділянки на якій розташована будівля КСУ.

Як повідомлялося, 12 квітня працівники Державної охорони не пустили Тупицького у приміщення Конституційного Суду на спеціальне пленарне засідання, яке він скликав.

На засіданні планувалося розглянути питання про звільнення з посади суддів КСУ Олександра Касмініна і Олександра Тупицького у зв’язку з виданням Указу Президента «Про деякі питання забезпечення національної безпеки України» від 27 березня 2021 року.

Президент Володимир Зеленський 27 березня скасував укази експрезидента Віктора Януковича про призначення Тупицького та Касмініна суддями КСУ за результатами «аудиту указів експрезидента, проведеного на виконання рішення РНБО».

До такого кроку Зеленський вдався за день до закінчення терміну дії указу про відсторонення Тупицького від посади судді, який спливав 28 березня.

Раніше, 29 грудня 2020 року, Зеленський підписав указ про відсторонення голови КСУ Тупицького від посади судді Конституційного Суду строком на два місяці через оголошення йому підозри у скоєні кримінального правопорушення. 26 лютого 2021 року Президент продовжив ще на місяць відсторонення Тупицького.