Президент затвердив схему ротації членів НКРЕКП до 2025 року

Президент затвердив схему ротації членів НКРЕКП до 2025 року

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський затвердив схему ротації членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, до 2025 року.

Текст відповідного указу оприлюднено на сайті глави держави.

"Затвердити схему ротації членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, які перебували на посаді станом на день набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення конституційних принципів у сферах енергетики та комунальних послуг»", - йдеться у документі.

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Зокрема, до 1 липня 2020 року ротація застосовується до члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Олени Антонової, до 1 липня 2021 року - до Оксани Кривенко, до 1 липня 2023 року - до Олексія Магди, до 1 липня 2024 року - до Ольги Бабій та Дмитра Коваленка, до 1 липня 2025 - до Руслана Кайдаша та Валерія Тарасюка.

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