"Тарифна" комісія затвердила правила для запуску ринку газу з 1 липня

В Україні з 1 липня 2020 року запускають ринок газу для населення, що на практиці означає можливість переходу від одного постачальника газу до іншого.

Про це повідомляє НАК "Нафтогаз України" у Facebook.

"Регулятор ринку НКРЕКП (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг - ред.) спростив правила переходу до іншого постачальника газу, і тепер українці зможуть вільно обирати постачальника, базуючи свій вибір на кращому сервісі, умовах оплати чи обслуговування", - йдеться у повідомленні.

У Нафтогазі пояснили, як це працюватиме. Якщо ви живете у Житомирській області, але хочете обрати постачальника з Вінницької – за новими правилами це можна зробити у кілька кліків, відправивши заяву-приєднання та документи, що ідентифікують особу, новому постачальнику.

Ринок газу для населення має запрацювати з 1 липня, зазначили у Нафтогазі.

При цьому спрощення процедури зміни постачальника було однією з необхідних умов для повноцінного старту відкритого ринку, додали у НАК. Друга умова – це запуск роботи "постачальника останньої надії" (ПОН). Міністерство енергетики та захисту довкілля України має обрати ПОН на конкурсі, зауважили у НАК.

Голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв, коментуючи інформацію про рішення НКРЕКП на своїй сторінці у Facebook, порівняв майбутню подію з виходом із кріпацтва.

"Всім, хто слідкує за виходом українських споживачів із "газового кріпацтва". <...> Це сміливий, але необхідний крок для запуску роздрібного ринку газу. І я вдячний, що попри коронавірусну пандемію, регулятор продовжує реформувати український ринок газу і змінив правила, щоб нарешті дати свободу вибору кожному українцю.

До впровадження змін процес міг тягтися місяцями. З новими правилами ви зможете змінити постачальника хоч за три дні", - зазначив Коболєв.

За його словами, "все інше" зробить новий постачальник за допомогою сучасних інформаційних технологій.

Саме для цього регулятор дає час до 1 липня — щоб оператор ГТС налаштував роботу своєї інформаційної платформи.

Вічне яблуко розбрату — борг перед попереднім постачальником — не має заважати переходу до нового, вважає керівник Нафтогазу.

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Як повідомляв Укрінформ, наприкінці травня голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що цінова ситуація на ринку сприяє намірам уряду лібералізувати ринок газу для населення з 1 липня цього року.