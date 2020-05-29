У Нафтогазі пояснили зауваження до відбору кандидатів на керівника Укрнафти

НАК «Нафтогаз України» вважає, що відбір кандидатів на посаду голови правління ПАТ «Укрнафта» не відповідав стандартам корпоративного управління.

Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу.

"Правління НАК «Нафтогаз України» вважає, що процес відбору кандидатів на посаду голови правління ПАТ «Укрнафта» не відповідав високим стандартам корпоративного управління. Первинний відбір кандидатів на посаду голови правління Укрнафти здійснювало міжнародне рекрутингове агентство, яке склало long- та shortlist кандидатів. Однак комітет з питань призначень наглядової ради на свій розсуд визначив перелік кандидатів-фаворитів, включивши в цей перелік осіб, які, зокрема, не проходили жодного оцінювання та не були рекомендовані рекрутерами", - йдеться у повідомленні.

Крмі того, до переліку було включено «кандидата», начебто рекомендованого Нафтогазом, при цьому самому Нафтогазу про таку рекомендацію відомо не було.

У результаті комітет з призначень, більшість якого складають незалежні директори, ухвалив рішення припинити конкурс і призначити головою правління Олега Геза, який до цього виконував обов’язки голови правління Укрнафти.

«На мою думку, за обставин, що склались, це було правильне рішення. Маючи сумніви щодо належної організації конкурсу і, як наслідок, його ефективності, не було сенсу його продовжувати. Продовження призвело б лише до ескалації потенційного конфлікту всередині компанії, що точно б не відповідало її інтересам, коли моє завдання як члена наглядової ради — зробити все можливе для підтримки ефективної операційної діяльності компанії", - прокоментував директор з юридичних питань Нафтогазу Ярослав Теклюк.

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Він додав, що питання, яке було винесене на голосування наглядової ради комітетом з призначень, було сформульоване так: «Припинити проведення Конкурсу у зв’язку зі зміною поточної економічної ситуації і у зв’язку із припиненням проведення Конкурсу обрати на посаду голови правління ПАТ «Укрнафта» Геза Олега Валентиновича».

"Таке рішення спрямоване на підтримання операційної діяльності та, оскільки Олег Гез на дату засідання був виконуючим обов’язки голови правління, воно по суті зберегло статус-кво", - підсумував Теклюк.

Як повідомлялося, наглядова рада ПАТ "Укрнафта" 20 травня 2020 року обрала головою правління Олега Геза, який із 1 травня 2019 року керував компанією у статусі виконувача обов'язків.

Скасований конкурс оголосили у лютому 2020 року.