Укрнафта у першому кварталі сплатила понад 5 мільярдів податків
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"За березень 2020 року Укрнафта сплатила до бюджетів усіх рівнів податків на суму 638 млн грн. У цю суму увійшли рентна плата за користування надрами, ПДВ, податок на прибуток, акцизний збір та інші податки. Сума сплачених податків у першому кварталі сягнула 5,08 млрд грн", - йдеться у повідомленні.
Рентна плата компанії до державного та місцевих бюджетів різних рівнів за користування надрами за березень 2020 року становить 336 млн грн.
З них 16,8 млн грн надійшли до місцевих бюджетів відповідно до закріпленого в законодавстві механізму розподілу рентної плати за видобуток нафти і газу.
"Найбільші надходження з рентної плати "Укрнафти" отримали бюджети Сумської (6,67 млн грн), Івано-Франківської (3,78 млн грн) і Полтавської (3 млн грн) областей", - розповіли у компанії.
В Укрнафті зазначають, що надходження від рентної плати залежать від обсягу видобутку вуглеводнів у тому чи іншому регіоні та використовуються громадами переважно для реалізації локальних інфраструктурних та соціальних проектів.
Як повідомлялося, у 2019 році "Укрнафта" увійшла до десятки найбільших платників податків країни за версією видання "Рейтинг" - компанія сплатила 13,25 млрд грн до бюджетів усіх рівнів.