Укрнафта у першому кварталі сплатила понад 5 мільярдів податків

ПАТ "Укрнафта" у січні-березні 2020 року сплатила до бюджетів усіх рівнів 5,08 млрд грн податків.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"За березень 2020 року Укрнафта сплатила до бюджетів усіх рівнів податків на суму 638 млн грн. У цю суму увійшли рентна плата за користування надрами, ПДВ, податок на прибуток, акцизний збір та інші податки. Сума сплачених податків у першому кварталі сягнула 5,08 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Рентна плата компанії до державного та місцевих бюджетів різних рівнів за користування надрами за березень 2020 року становить 336 млн грн.

З них 16,8 млн грн надійшли до місцевих бюджетів відповідно до закріпленого в законодавстві механізму розподілу рентної плати за видобуток нафти і газу.

"Найбільші надходження з рентної плати "Укрнафти" отримали бюджети Сумської (6,67 млн грн), Івано-Франківської (3,78 млн грн) і Полтавської (3 млн грн) областей", - розповіли у компанії.

В Укрнафті зазначають, що надходження від рентної плати залежать від обсягу видобутку вуглеводнів у тому чи іншому регіоні та використовуються громадами переважно для реалізації локальних інфраструктурних та соціальних проектів.

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Як повідомлялося, у 2019 році "Укрнафта" увійшла до десятки найбільших платників податків країни за версією видання "Рейтинг" - компанія сплатила 13,25 млрд грн до бюджетів усіх рівнів.