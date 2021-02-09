Нацбанк виключив ще три компанії з реєстру фінустанов

Національний банк України виключив з Державного реєстру фінансових установ ТОВ “ФК “Артфін”, ТОВ “ФК “Кредитлайф” та ТОВ “Ювід-2009” на підставі поданих ними заяв.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг на засіданні 5 лютого 2021 року ухвалив рішення про виключення з Державного реєстру фінансових установ ТОВ "ФК "Артфін" (ЄДРПОУ 38488377), ТОВ "ФК "Кредитлайф" (ЄДРПОУ 42246643) та ТОВ "Ювід-2009" (ЄДРПОУ 36374287).

ТОВ “ФК “Артфін” мало чотири ліцензії – на надання послуг з факторингу, надання послуг з фінансового лізингу, надання коштів у позику, зокрема й на умовах фінансового кредиту, а також на надання гарантій. Ліцензія на надання гарантій була анульована 20 листопада 2020 року. Решта ліцензій – 15 січня 2021 року.

ТОВ “ФК “Кредитлайф” мало ліцензію на надання коштів у позику, зокрема й на умовах фінансового кредиту. Ліцензію було анульовано 24 грудня 2020 року.

ТОВ “Ювід-2009” мало чотири ліцензії – на надання послуг з факторингу, надання послуг з фінансового лізингу, надання коштів у позику, зокрема й на умовах фінансового кредиту, а також на надання гарантій та поручительств. Ліцензія на надання гарантій та поручительств була анульована ще попереднім регулятором – Нацкомфінпослуг – у 2018 році. Решта ліцензій були анульовані 24 грудня 2020 року.

Активи цих трьох фінансових компаній становили 1,33 млрд грн або 0,7% від загального обсягу ринку станом на 1 жовтня 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, із 1 липня 2020 року Національний банк став регулятором ринку небанківських фінансових послуг.