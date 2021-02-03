Нацбанк відкликав у дев’яти компаній ліцензії на право надання фінпослуг

Національний банк України відкликав ліцензії на право надання фінансових послуг у дев’яти фінанустанов на підставі поданих ними заяв.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Комітет НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив такі рішення на засіданні 29 січня 2021 року. Прийнято рішення відкликати: у ТОВ «ФК «Гарант-Фактор» одну ліцензію на надання послуг з факторингу; у ПТ «Єгорова і компанія «Ломбард Партнер» одну ліцензію на надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту; у ТОВ «ФК «Сіріус» одну ліцензію на надання послуг з факторингу; у ТОВ «ФК «Трейдгруп» три ліцензії – на надання послуг з факторингу, надання послуг з фінансового лізингу, а також на надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту; у ТОВ «Фінпротект» одну ліцензію на надання послуг з факторингу.

Активи вищезазначених фінансових компаній становили 149 млн грн або 0,08% від загального обсягу ринку станом на 1 жовтня 2020 року. Активи ломбарду ПТ «Єгорова і компанія «Ломбард Партнкр» − 10,7 млн грн або 0,3% від загального обсягу ринку ломбардів станом на 1 жовтня 2020 року.

Також Нацбанком було прийнято рішення відкликати ліцензії на надання гарантій: у ТОВ «ФК «Альтарес Фінанм», ТОВ «ФК «Крістал», ТОВ «ФК «Олімп», ТОВ «ФК «Сокур». Ці фінкомпанії продовжують свою діяльність та мають чинні ліцензії на інші види діяльності. У них були відкликані ліцензії виключно на надання гарантій у зв’язку з тим, що ці компанії не планували вести активну діяльність з надання гарантій і не були готові до виконання обов’язкових нормативів, які набрали чинності з 1 травня 2020 року, тому компанії добровільно відмовилися від ліцензій на цей вид діяльності.

У грудні 2020 року Національний банк нагадав усім фінкомпаніям-гарантам про необхідність виконання обов’язкових нормативів. Дві третини фінансових компаній-гарантів із 354 ліцензованих не дотримуються вимог нормативів та мають хоча б один невиконаний норматив. Про це свідчать результати поданої фінансової звітності за 9 місяців 2020 року.

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Окрім цього, Нацбанком було прийнято рішення видати ТОВ «Благо Лізинг» ліцензію на надання послуг з фінансового лізингу. Наприкінці грудня 2020 року компанію було включено до Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 липня 2020 року Національний банк став регулятором ринку небанківських фінансових послуг.