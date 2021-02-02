Нацбанк виключив із реєстру фінустанов три компанії

Національний банк України виключив з Державного реєстру фінансових установ ТОВ "ФК "Аліот", ТОВ "ФК "Гарант-Фактор" та ТОВ "ФК "Кванта" на підставі поданих ними заяв.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг на засіданні 29 січня 2021 року ухвалив рішення про виключення з Державного реєстру фінансових установ ТОВ "ФК "Аліот" (ЄДРПОУ 41822638), ТОВ "ФК "Гарант-Фактор" (ЄДРПОУ 41934540) та ТОВ "ФК "Кванта" (ЄДРПОУ 38354587).

У Нацбанку зазначили, що ТОВ “ФК “Гарант-Фактор” мало одну ліцензію на надання послуг з факторингу. Ліцензію було анульовано на цьому ж засіданні Комітету.

ТОВ “ФК “Аліот” мало чотири ліцензії – на надання послуг з факторингу, надання послуг з фінансового лізингу, надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту, а також на надання гарантій. Ліцензії були анульовані на засіданні Комітету 30 грудня 2020 року.

ТОВ “ФК “Кванта” мало чотири ліцензії – на надання послуг з факторингу, надання послуг з фінансового лізингу, надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту, а також на надання гарантій. Ліцензії були анульовані на засіданні Комітету 4 грудня 2020 року. Активи цих трьох фінансових компаній становили 57 млн грн або 0,03% від загального обсягу ринку станом на 1 жовтня 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 липня 2020 року Національний банк став регулятором ринку небанківських фінансових послуг.