Дев'ять компаній залишили ринок небанківських послуг - Нацбанк

Дев’ять компаній за власною ініціативою виключені із реєстрів фінустанов та лізингодавців, а одна нова компанія поповнила небанківський ринок.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Національний банк України виключив шість фінансових установ з Державного реєстру фінансових установ та три компанії з Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, на підставі поданих ними заяв.

Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив такі рішення на засіданні 15 січня 2021 року.

Йдеться про такі компанії: ПТ "Ваш Ломбард "Ямпольський Сергій Валентинович і Компанія". Установа мала одну ліцензію на надання коштів у позику, зокрема й на умовах фінансового кредиту. Її було анульовано на цьому ж засіданні комітету.

ТОВ "ФК "Кайлас Фінанс" мало три ліцензії: на надання послуг з факторингу, надання послуг з фінансового лізингу, а також на надання коштів у позику, зокрема й на умовах фінансового кредиту. Усі ліцензії були анульовані 30 грудня 2020 року.

ТОВ "Оптимум Фактор" мало одну ліцензію на надання послуг з факторингу. Її було анульовано 6 листопада 2020 року.

Кредитна спілка (КС) "Запоріжжя" мала дві ліцензії – на залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їхнього повернення, а також на надання коштів у позику, зокрема й на умовах фінансового кредиту. Їх було анульовано 11 грудня 2020 року.

КС "Укрсоцкредит" мала одну ліцензію на надання коштів у позику, зокрема й на умовах фінансового кредиту. Її було анульовано 30 грудня 2020 року.

КС "Славутич-Кредит" мала дві ліцензії – на залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їхнього повернення, а також на надання коштів у позику, зокрема й на умовах фінансового кредиту. Їх було анульовано 11 грудня 2020 року.

ТОВ "КС Лізинг" не мало ліцензій на надання фінпослуг. ТОВ "Мілана" та ТОВ "Нова Лізинг" - не мали ліцензій на надання фінпослуг.

Частка цих фінансових установ на ринку є незначною. Активи ПТ "Ваш Ломбард" становили 0,59 млн грн або 0,01% від обсягу ринку ломбардів станом на 1 жовтня 2020 року. Активи ТОВ "ФК "Кайлас Фінанс" становили 5,1 млн грн або 0,003% від обсягу ринку фінансових компаній. Фінансова компанія ТОВ "Оптимум Фактор" не подавала свою звітність у третьому кварталі 2020 року. Активи трьох кредитних спілок "Запоріжжя", "Укрсоцкредит" та "Славутич-Кредит" становили 2,96 млн грн (або 0,1% від ринку кредитних спілок) станом на 1 жовтня 2020 року, а їхні зобов’язання – 1,5 млн грн (або 0,1% від ринку кредитних спілок).

Крім цього, Національний банк вніс до Державного реєстру фінансових установ ТОА "Фінхайк".

НБУ також ухвалив рішення видати фінустанові три ліцензії – на надання коштів у позику, зокрема й на умовах фінансового кредиту, надання послуг з факторингу, а також на надання послуг з фінансового лізингу.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк з 1 липня 2020 року став регулятором ринку небанківських фінансових послуг.