Небанківський ринок поповнили три нові компанії - НБУ

Національний банк України вніс до Державного реєстру фінансових установ ТОВ "Кул Кредіт" та ТОВ "ФК "Новий Світ", а ТОВ "Благо Лізинг" внесено до реєстру осіб, які не є фінустановами, однак можуть надавати окремі фінпослуги.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Такі рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг на засіданні 30 грудня 2020 року.

На цьому ж засіданні Національний банк видав ТОВ "Кул Кредіт" ліцензію на надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту. А ТОВ "ФК "Новий Світ" –три ліцензії: на надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту, на надання послуг з факторингу, а також на надання послуг з фінансового лізингу. Обидві установи скористалися правом одночасно подати заяви і про включення до реєстру, і про видачу ліцензії.

Натомість ТОВ "Благо Лізинг", яке було включене до реєстру, на сьогодні ще не має ліцензії на надання послуг з фінансового лізингу.

Також на цьому ж засіданні комітету Національний банк ухвалив рішення видати три нові ліцензії ще одній фінустанові – ПРАТ "СК "Євроінс" Україна" – на такі види страхування: обов’язкове авіаційне страхування цивільної авіації, добровільне страхування залізничного транспорту та добровільне страхування сільськогосподарської продукції.

Страхова компанія до цього мала низку ліцензій та займалася переважно моторними видами страхування – цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (за внутрішніми договорами страхування) та страхуванням наземного транспорту (крім залізничного).

Як повідомляв Укрінформ, з 1 липня Національний банк став регулятором ринку небанківських фінансових послуг.