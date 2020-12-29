Ще дві компанії залишили ринок небанківських фінпослуг – НБУ

ТОВ «Фінансова Компанія «Глобал Трейд» та ТОВ «АФ-Лізинг» були виключені з Державного реєстру фінансових установ та Реєстру лізингодавців.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив такі рішення на підставі власних заяв компаній 24 грудня 2020 року.

ТОВ “Фінансова Компанія “Глобал Трейд” мало чотири ліцензії: на надання послуг з факторингу, надання послуг з фінансового лізингу, надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту, а також на надання гарантій та поручительств. Усі вищезазначені ліцензії були анульовані на засіданні Комітету 27 листопада. Станом на 30 вересня обсяг активів цієї установи становив 98,5 млн грн або 0,05% від загального обсягу активів фінкомпаній.

ТОВ “АФ-Лізинг” не мало ліцензій на надання фінансових послуг. Проте було включене до Реєстру.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 липня Національний банк став регулятором ринку небанківських фінансових послуг.