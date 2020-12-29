Ринок небанківських фінансових послуг поповнили три нових учасники – НБУ

Ринок небанківських фінансових послуг поповнили три нових учасники: ТОВ «Сігма Проперті», ТОВ «Фінансова Компанія “Фін2гоу» та ТОВ «Фінансова Компанія “Пінг-Понг».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Національний банк вніс до Державного реєстру фінансових установ ТОВ “Сігма Проперті”, ТОВ “Фінансова Компанія “Фін2гоу” та ТОВ “Фінансова Компанія “Пінг-Понг”. Таке рішення ухвалив комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг на засіданні 24 грудня 2020 року.

На цьому ж засіданні комітет ухвалив ще декілька рішень щодо видачі ліцензій. Видати ТОВ “Сігма Проперті” три ліцензії – на надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту, на надання послуг з факторингу, а також послуг з фінансового лізингу. ТОВ “Фінансова Компанія “Фін2гоу” буде видано чотири ліцензії – на надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту, на надання послуг з факторингу, послуг з фінансового лізингу, а також на надання гарантій. Повне товариство “Ломбард” ТОВ “Фоксер Продакт” і Компанія” отримають ліцензію на надання коштів у позику, зокрема й на умовах фінансового кредиту.

У НБУ нагадали, що особа, яка має намір надавати ліцензовані фінансові послуги, має право одночасно подати заяву до Національного банку про включення до Державного реєстру фінансових установ і про видачу ліцензії. Це передбачено статтею 35 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”. Саме цим правом скористалися ТОВ “Сігма Проперті” та ТОВ “Фінансова Компанія “Фін2гоу”. У ТОВ “Фінансова Компанія “Пінг-Понг” на сьогодні ще немає ліцензій на надання фінансових послуг, адже установа поки звернулася до Національного банку лише із заявою про включення до Реєстру.

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Як повідомляв Укрінформ, з 1 липня Національний банк став регулятором ринку небанківських фінансових послуг.