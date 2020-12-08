НБУ посилить контроль за якістю звітності небанківських фінустанов

Як передає Укрінформ, про це йдеться в Огляді небанківського фінсектору, повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що з послабленням карантинних обмежень відновились обсяги операцій небанківських фінансових установ. Їхнє зростання триватиме й надалі, впевнені в НБУ. У повідомленні наголошується, що, як і раніше, особлива увага Національного банку буде прикута до небанківських фінустанов, що порушують мінімальні вимоги: їм необхідно вжити заходів, щоб покращити показники діяльності.

Значне занепокоєння НБУ викликають і компанії, що через маніпуляцію показниками звітності демонструють лише формальне виконання вимог, не маючи достатнього запасу платоспроможності. Щоб виявити та усунути ці проблеми, регулятор планує посилити контроль за якістю звітності.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 липня Національний банк став регулятором ринку небанківських фінансових послуг.