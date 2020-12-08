НБУ посилить контроль за якістю звітності небанківських фінустанов

НБУ посилить контроль за якістю звітності небанківських фінустанов

Укрінформ
Національний банк планує посилити контроль за якістю звітності небанківських фінансових установ. 

Як передає Укрінформ, про це йдеться в Огляді небанківського фінсектору, повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що з послабленням карантинних обмежень відновились обсяги операцій небанківських фінансових установ. Їхнє зростання триватиме й надалі, впевнені в НБУ. У повідомленні наголошується, що, як і раніше, особлива увага Національного банку буде прикута до небанківських фінустанов, що порушують мінімальні вимоги: їм необхідно вжити заходів, щоб покращити показники діяльності.

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Значне занепокоєння НБУ викликають і компанії, що через маніпуляцію показниками звітності демонструють лише формальне виконання вимог, не маючи достатнього запасу платоспроможності. Щоб виявити та усунути ці проблеми, регулятор планує посилити контроль за якістю звітності.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 липня Національний банк став регулятором ринку небанківських фінансових послуг.

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