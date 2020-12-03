На небанківському ринку близько 25% фінустанов є умовно непрацюючими - Рожкова

За результатами опрацювання Національним банком першої звітності ринку небанківських фінансових послуг, він є неоднорідним, а близько 25% установ на ньому є умовно непрацюючими.

Як передає Укрінформ, про це у своїй колонці для "НВ Бізнес" розповіла перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова.

«Як виявилося за результатами опрацювання першої звітності, ринок є неоднорідним. Він має велику частку «сплячих» компаній... Загалом умовно непрацюючими ми нарахували 510 компаній або більше 25% від загальної кількості небанківських фінустанов», - сказала Рожкова.

Вона уточнила, що частина з «сплячих» компаній зареєстрована на тимчасово окупованих територіях, інші - або зовсім не звітують, або їх звітність свідчить, що вони не здійснюють діяльності. Всього на непідконтрольних територіях зареєстровано 172 компанії, у тому числі 8 страхових, 85 кредитних спілок, 58 ломбардів, 21 фінансова компанія. Крім того, не подають звітність 112 компаній. Звітують, але не здійснюють діяльності 226 компаній.

За словами Рожкової, за останні чотири місяці під час регулювання Національним банком ринку небанківських фінансових послуг, ринок залишило близько 38 фінансових установ та ще 45 установ добровільно відмовилися від усіх ліцензій. Переважно ринок залишають фінансові компанії (здали ліцензії - 19, виключено з ДРФУ — 17), страховики (9 і відповідно 4), ломбарди (6 і відповідно 6) та менше — кредитні спілки (5 і відповідно 6) і лізингодавців (6 та 5 відповідно).

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«Це перманентний процес, який можна назвати «самоочищенням". Національний банк виявився зовсім не таким «страшним, як його малюють". Адже протягом перших чотирьох місяців регулятор не застосував жодних заходів впливу до будь-якої установи, які могли б вплинути або підштовхнути цей процес. Примусово жодної фінустанови не було виведено з ринку, жодної ліцензії не було відкликано», - підкреслила Рожкова.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк з 1 липня 2020 року став регулятором ринку небанківських фінансових послуг.