На небанківський ринок вийшли чотири нові учасники

Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг Національного банку ухвалив рішення видати ліцензії та внести до реєстру чотирьох нових учасників ринку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, 27 листопада 2020 року Комітет прийняв рішення видати ліцензії та внести до реєстру ТОВ «Фінансова компанія «Бі.мані», яка отримала чотири ліцензії: на надання послуг фінансового лізингу, надання коштів у позику, зокрема й на умовах фінансового кредиту, надання послуг факторингу та надання гарантій.

Того ж дня ТОВ «Кредити готівкою» отримало три ліцензії: на надання послуг фінансового лізингу, надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту, та надання послуг факторингу.

Також Комітет ухвалив рішення видати ліцензії на надання послуг з фінансового лізингу особам, які не є фінустановами, але мають право надавати окремі фінпослуги, - ТОВ «Імпорт карс лізинг» та ТОВ «Лід лізинг».

Як повідомляв Укрінформ, із 1 липня 2020 року Національний банк став регулятором небанківських фінустанов.

Рішення про видачу ліцензій приймають одночасно з рішенням про внесення фінустанови до Державного реєстру фінансових установ.