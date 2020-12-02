До верифікації клієнтів через «Дію» приєднаються ще 42 банки – НБУ

До верифікації клієнтів через «Дію» приєднаються ще 42 банки – НБУ

Укрінформ
Послуга верифікації цифрових документів незабаром стане доступною ще у 42 банках. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ у Фейсбуці.

Зазначається, що з 1 грудня під час касових операцій Національний банк дозволив банкам приймати цифровий паспорт або закордонний цифровий паспорт у мобільному застосунку «Дія». За інформацією Міністерства цифрової трансформації, можливість шерингу цифрових документів вже доступна у ПриватБанку, Монобанку та А-Банку. Наразі, повідомляють в НБУ, ще 42 банки готуються до переходу у новий формат взаємодії з клієнтами.

Банки, які ще не запустили шеринг цифрових документів, можуть, як і раніше, запитувати у клієнтів паспорт громадянина у звичайній формі (ID-картка чи «книжечка»). З часом, прогнозують у Нацбанку, ще більше банків приєднаються до систем Мінцифри та налаштують свої операційні процеси для прийому цифрових документів. Зазначений процес ідентифікації має відбуватися відповідно до порядку, визначеного нормативно-правовим актом Національного банку з питань здійснення банками фінансового моніторингу.

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Як повідомляв Укрінформ, Національний банк спростив процедуру віддаленої ідентифікації та верифікації банківських клієнтів з цифровим паспортом у мобільному застосунку «Дія». Відтепер громадянам під час дистанційного відкриття рахунку в банку не потрібно фізично пред’являти ID-картку або біометричний закордонний паспорт, якщо вони мають цифровий паспорт або закордонний цифровий паспорт у мобільному застосунку «Дія». Скористатися цим методом зможуть усі українці, які мають біометричні документи – ID-картку та закордонний паспорт. Для цього їм потрібно встановити застосунок «Дія» на свій смартфон та верифікуватися для отримання цифрового паспорта або закордонного цифрового паспорта за допомогою системи BankID НБУ.

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