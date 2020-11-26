З грудня Е-паспорти можна буде пред'являти в банках — НБУ
Укрінформ
Українці з 1 грудня 2020 року зможуть проводити касові операції в банках за допомогою електронних документів у додатку Дія.
Про це в середу, 25 листопада, повідомили в Нацбанку.
Зазначається, що цифрового паспорта буде достатньо для ідентифікації клієнта.
"При здійсненні касових операцій для ідентифікації та верифікації клієнта або його представника банки зможуть використовувати цифровий паспорт або закордонний цифровий паспорт", - повідомили в НБУ.
Відповідне нововведення НБУ анонсував серед інших, покликаних спростити проведення касових операцій банками під час обслуговування клієнтів.
Нагадаємо: раніше Мінцифри назвало дату відмови від паперових документів у держорганах. Глава Мінцифри пообіцяв, що Україна в наступні два роки стане найбільш діджиталізованою країною.