З грудня Е-паспорти можна буде пред'являти в банках — НБУ

Українці з 1 грудня 2020 року зможуть проводити касові операції в банках за допомогою електронних документів у додатку Дія.

Про це в середу, 25 листопада, повідомили в Нацбанку.

Зазначається, що цифрового паспорта буде достатньо для ідентифікації клієнта.

"При здійсненні касових операцій для ідентифікації та верифікації клієнта або його представника банки зможуть використовувати цифровий паспорт або закордонний цифровий паспорт", - повідомили в НБУ.

Відповідне нововведення НБУ анонсував серед інших, покликаних спростити проведення касових операцій банками під час обслуговування клієнтів.

Нагадаємо: раніше Мінцифри назвало дату відмови від паперових документів у держорганах. Глава Мінцифри пообіцяв, що Україна в наступні два роки стане найбільш діджиталізованою країною.