На платформі «Дія. Бізнес» запустять експортний портал і маркетплейс фінпослуг

На онлайн-платформі «Дія. Бізнес» планують запустити експортний портал, а також маркетплейс фінансових послуг для малого та середнього бізнесу.

Як передає кореспондент Укрінформ, про це 25 листопада заявила заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан в ході Форуму з питань цифрової трансформації Personal Democracy Forum Ukraine 2020 року.

«Дуже скоро в рамках цього проєкту (платформа" Дія. Бізнес ", - ред.) буде запущений експортний портал, а також marketplace фінансових послуг для малого та середнього бізнесу», - повідомила заступник міністра.

Крім того, за її словами, у рамках порталу буде запущений сервіс для комунікації українських підприємців англійською мовою.

«Портал вже запущений англійською мовою, і скоро буде запущена можливість В2В - для комунікацій між українськими підприємцями та підприємцями світу», - зазначила Іонан.

Як повідомляв Укрінформ, онлайн-платформу для підприємців «Дія.Бізнес» Міністерство цифрової трансформації запустило 28 лютого 2020 року. «Дія.Бізнес» - сайт для підприємців малого та середнього бізнесу. Портал працює в двох напрямках: інформаційна платформа і служба онлайн-консультацій. Проєкт реалізується за підтримки приватного бізнесу. Зокрема, онлайн-складова стала можливою завдяки підтримці Mastercard.