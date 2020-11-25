ЄС надасть Україні €20 мільйонів на розвиток «цифри»

Європейський Союз надасть Україні 20 млн євро фінансової підтримки на розвиток цифрової трансформації, якою займається Міністерство цифрової трансформації.

Як передає Укрінформ, про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Фейсбуці.

"9,6 млн євро стануть першим фінансовим внеском, який отримає Україна в рамках проєкту EU4DigitalUA. Естонська Академія електронного управління та Іспанська фундація FIIAPP Spain допоможуть у реалізації проєктів з електронних послуг, кібербезпеці та захисту даних, розвитку реєстрів", - зазначив Федоров.

Фінансування також стосуватиметься:

розробки інфраструктури для електронного врядування;

модернізації державних е-послуг та розробки послуг на порталі Дія та в застосунку Дія;

візуалізації інформації щодо доступу до широкосмугового інтернету в Україні;

продовження підключення основних реєстрів до системи обміну даними "Трембіта";

розробки загальнодержавного персонального ідентифікатора — державного цифрового посвідчення особи і реєстру адрес реєстрації місця проживання громадян;

смарт-Дія та розвитку довірчих послуг.

«Україна продовжує процес цифрової трансформації. ЄС підтримує подальший розвиток цифрових технологій в Україні, щоб підвищити конкурентоздатність країни, вдосконалити електронні державні послуги для громадян України і бізнесу та сприяти наближенню України до Єдиного цифрового ринку ЄС», – зазначив голова Представництва ЄС в Україні, посол Матті Маасікас.

«Естонська Академія електронного управління ще з 2012 року успішно здійснює реалізацію комплексних проєктів з електронного врядування в Україні. Найбільш показовими плодами нашої попередньої співпраці стали система обміну даними "Трембіта" та інформаційна система "Вулик" для центрів надання адміністративних послуг. Ми застосовуємо передовий досвід, отриманий при розбудові цифрового уряду Естонії, щоб допомогти України у подальших кроках до створення більш прозорого і ефективного суспільства», – наголосив Ханнес Асток, виконавчий директор Академії електронного управління.

Як повідомляв Укрінформ, Мінцифри вже заощадило на закупівлях 2,8 млрд грн, ліквідувало схему із «податковими скрутками», а це 2 млрд грн додаткових щомісячних надходжень. Економія завдяки електронним послугам — близько 495 млн грн на рік, антикорупційний ефект — 841 млн грн.