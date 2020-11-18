Мінцифри ініціює реформу Держспецзв'язку - Федоров

Міністерство цифрової трансформації ініціює реформу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Фейсбуці.

За його словами, нова концепція розвитку служби посилить кіберзахист в Україні. «З ініціативи Мінцифри буде оптимізована структура та створена стратегія Національної безпеки. Впроваджуємо ефективний менеджмент Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України», - написав Федоров.

В рамках реформи на 2021-2024 роки заплановано: удосконалення нормативно-правової бази; розвиток систем спеціального зв’язку; оптимізація завдань, функцій, організаційних структур; підтримка виробництва засобів захисту інформації; імплементація національних стандартів КЗІ.

Також у Мінцифри готують спеціальні програми протидії технічним розвідкам, модернізацію системи урядового зв’язку, удосконалення правових засад та системи підготовки кадрів.

Крім цього, заплановане перезавантаження КРРТ — концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення, що належить до управління Держспецзв’язку. Зокрема буде проведена отпимізація управлінської сфери, здійснено перехід на електронний документообіг та запровадження автоматизації процесів.

Держспецзв'язок - це державний орган, створений у 2006 році, який призначений для забезпечення функціонування і розвитку державної системи урядового зв'язку, Національної системи конфіденційного зв'язку, формування та реалізації державної політики у сферах технічного та криптографічного захисту інформації, кіберзахисту, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України та поштового зв'язку спеціального призначення.