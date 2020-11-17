Федоров повідомив, скільки передбачили у бюджеті на підключення до інтернету соцоб'єктів

У бюджеті на 2021 рік передбачено 850 млн грн на підключення до швидкісного інтернету більше 10 тисячі об'єктів соціальної інфраструктури.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це сказав віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової траснформації України Михайло Федоров під час брифінгу 17 листопада.

«У нас є план у наступному році підключити понад 10 тисяч об'єктів соціальної інфраструктури до інтернету. Бюджет пройшов вже перше читання і ми перерозподілили кошти, тобто ми не знайшли додатково, а перерозподілили ті видатки, які вже були для того, щоб виділити 850 млн грн і у наступному році підключити всі ці об'єкти соціальної інфраструктури до інтернету», - розповів Федоров. Він додав, що при підключенні лікарні, школи чи бібліотеки в будь-якому населеному пункті, доступ до інтернету отримають всі його мешканці.

Згідно з даними Мінцифри в Україні до швидкісного інтернету не підключено: 40% шкіл, 92% бібліотек та 37% лікарень. Найменше підключень до швидкісного інтернету - у Вінницький та Житомирській областях. Федоров зазначив, що за підрахунками Мінцифри в Україні близько 2000 шкіл, де навчається 180 тисяч школярів, розташовані в населених пунктах, де немає жодного оптичного провайдера.

За словами віцепрем'єра, кошти для підключення до інтернету будуть виділятися не на область, а на конкретний населений пункт, або на декілька. Для відбору провайдерів та розподілу коштів в Мінцифри створена спеціальна команда, яка займається суто цими питаннями. Федоров підкреслив, що для виконання робіт будуть обиратися ті провайдери, які працюють "в білу" та якісно здійснювали попередні підключення. Крім цього Мінцифри запустить спеціальний портал на якому буде опублікована інформація про те, який саме провайдер здійснюватиме підключення конкретного об'єкту, скільки це буде коштувати, чи зареєстрована ця компанія.

«Для нас дуже важливо, що кожен українець мав підключення до інтернету, тому що в 21 столітті це взагалі базова потреба будь-якої людини», - наголосив Федоров.

Як повідомляв Укрінформ, Мінцифри має на меті за три роки забезпечити 95% українців швидкісним інтернетом. Наразі 20 506 міст та сіл вже мають 4G покриття, з початку липня 2020 року до мобільного інтернету 4G було підключено 4,7 млн українців.