Федоров повідомив, коли запрацює Дія.City

Віртуальна бізнес-країна зі спеціальним правовим режимом для ІТ-компаній Дія.City запрацює у першій половині 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це розповів віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у інтерв'ю виданню НВ, повідомляє пресслужба Мінцифри в Телеграмі.

«Наша амбітна мета — перше півріччя 2021 року, коли проєкт Дія. City запрацює і будуть перші резиденти. Я вірю, що це прискорить у геометричній прогресії розвиток ІТ та креативної індустрії, а потім ми це масштабуємо на всю країну. Тобто глобальна наша мета — це зміна податкової системи в усій країні», – сказав Федоров.

За його словами, Дія. City – це пілот для перезапуску всієї економіки України. За кілька років, після переведення усіх державних послуг в онлайн, таку податкову модель можна буде адаптувати на всю країну.

Планується, що за 5 років Дія. City дозволить збільшити об'єм ринку IT вдвічі — до $11,8 млрд, а кількість робочих місць до 450 тисяч.

Віцепрем'єр-міністр розповів також про основні критерії вступу до Дія. City: компанії мають належати за видом економічної діяльності до айті- і креативної індустрії, структура компанії має складатися мінімум з дев’яти співробітників, а середня заробітна плата становити – 1200 євро

Федоров зазначив, що Дія. City – це одні з найкращих умов для ведення IT-бізнесу та креативної індустрії у світі. Проєкт лібералізує трудові відносини та запровадить вигідні умови оподаткування. Разом з цим структура компаній та система сплати податків дозволить залучати більше інвестицій та виходити на міжнародні ринки.

Як повідомляв Укрінформ, 2 листопада у Верховній Раді зареєстрували законопроєкти №4303 «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» та №4305 «Про внесення змін до кримінального законодавства щодо особливого порядку здійснення розслідування кримінальних правопорушень з метою забезпечення належних умов для розвитку цифрової економіки».

Мінцифри на початку червня анонсувало старт проєкту Дія.City - першої в світі віртуальної бізнес-країни. Мета проєкту - створити сприятливі умови для розвитку інноваційного і технологічного бізнесу. Планується, що проєкт зацікавить українські та міжнародні IT-компанії, інвестиційні фонди, стартапи, освітні організації.

Проєкт охопить такі технологічні сфери, як AgroTech, Fintech та Blockchain, АІ та технології хмарних обчислень, медичні нейромережі та біотехнології, IoT, Publishing та торговельні майданчики, авіаційні та космічні технології, безпілотники, рекламу, маркетинг і просування, анімацію, графіку та аудіо, кіберспорт та аутсорсинг бізнес-процесів.