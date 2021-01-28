У Миколаєві на території суднобудівного заводу створюють логістичний хаб
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Миколаївської ОДА.
«У Миколаєві, на території Чорноморського суднобудівного заводу, планується створення індустріального парку. Він функціонуватиме у форматі логістичного хабу з акцентом на зернові вантажі і металопродукцію. Інвестором виступила компанія «Наваль Парк», - ідеться у повідомленні.
Під індустріальний парк планується відвести близько 90% не зайнятих зараз в основному виробництві площ ЧСЗ. Проєкт передбачає будівництво власної обмінної залізничної станції і проведення робіт із розчищення акваторії.
За словами представників інвестора, однією з переваг майбутнього індустріального парку перед аналогічними майданчиками-сусідами буде готовність надавати спеціалізовані склади для відокремленого зберігання і накопичення вантажів.
Водночас не зайняті сьогодні адміністративні площі підприємства будуть використовуватися як бізнес-центри - для розміщення офісів резидентів парку і представників бізнесу.
Компанія «Наваль Парк» створена на базі Смарт-Холдингу для реалізації проєкту створення логістичного хабу в форматі індустріального парку з акцентом на перевалку продукції аграрного сектору і металоконструкцій. Проєкт реалізується на не задіяних в основному виробництві територіях Миколаївської верфі Smart Maritime Group.