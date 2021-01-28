У Миколаєві на території суднобудівного заводу створюють логістичний хаб

У Миколаєві на території Чорноморського суднобудівного заводу, який належить компанії Smart Maritime Group, планується створення індустріального парку. Він запрацює у форматі логістичного хабу.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Миколаївської ОДА.

«У Миколаєві, на території Чорноморського суднобудівного заводу, планується створення індустріального парку. Він функціонуватиме у форматі логістичного хабу з акцентом на зернові вантажі і металопродукцію. Інвестором виступила компанія «Наваль Парк», - ідеться у повідомленні.

Під індустріальний парк планується відвести близько 90% не зайнятих зараз в основному виробництві площ ЧСЗ. Проєкт передбачає будівництво власної обмінної залізничної станції і проведення робіт із розчищення акваторії.

За словами представників інвестора, однією з переваг майбутнього індустріального парку перед аналогічними майданчиками-сусідами буде готовність надавати спеціалізовані склади для відокремленого зберігання і накопичення вантажів.

Водночас не зайняті сьогодні адміністративні площі підприємства будуть використовуватися як бізнес-центри - для розміщення офісів резидентів парку і представників бізнесу.

Компанія «Наваль Парк» створена на базі Смарт-Холдингу для реалізації проєкту створення логістичного хабу в форматі індустріального парку з акцентом на перевалку продукції аграрного сектору і металоконструкцій. Проєкт реалізується на не задіяних в основному виробництві територіях Миколаївської верфі Smart Maritime Group.