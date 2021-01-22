В Україні оновлюватимуть механізми діяльності індустріальних парків - Петрашко
Про це міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко сказав на першому заході публічного обговорення Національної економічної стратегії – 2030 на тему «Інвестиційна привабливість, ринки капіталу та макроекономічна стабільність», повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Одним із механізмів залучення інвестицій є індустріальні парки, наразі в Україні 45 індустріальних парків, проте їх функціонування потребує оновлення, механізми і стимули, які використовуються там, також потребують додаткового оновлення. Це буде нашим завданням на найближчі місяці... Ми націлені на подальший розвиток цього механізму, щоб індустріальні парки стали дійсно інвестиційно привабливими майданчиками", - сказав Петрашко.
Він зауважив, що створення індустріальних парків дає значні преваги для бізнесу. "Це і мінімізація витрат матеріальних, фінансових, трудових і часових ресурсів, необхідних для започаткування господарської діяльності, можливість отримання послуг, пов'язаних із забезпеченням господарської діяльності від керуючої компанії", - додав він.
Також Петрашко зауважив, що для громад створення індустріальних парків означатиме розвиток ринку праці, створення передумов для активізації підприємницької діяльності та підвищення добробуту місцевих жителів.
Як відомо, індустріальний парк – це облаштована інфраструктурою територія, у межах якої учасники можуть здійснювати господарську діяльність у різних сферах на умовах, визначених відповідним законодавством та договором про здійснення господарської діяльності у межах індустріального парку.
З 22 січня до 10 лютого проходитиме широке обговорення проєкту цього документа. У заході візьмуть участь представники уряду, Верховної Ради, Офісу Президента та експерти. Тут будуть представлені ключові ідеї Національної економічної стратегії-2030 та шляхи її імплементації.