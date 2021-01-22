В Україні оновлюватимуть механізми діяльності індустріальних парків - Петрашко

В Україні оновлюватимуть механізми діяльності індустріальних парків для збільшення їхньої інвестиційної привабливості.

Про це міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко сказав на першому заході публічного обговорення Національної економічної стратегії – 2030 на тему «Інвестиційна привабливість, ринки капіталу та макроекономічна стабільність», повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Одним із механізмів залучення інвестицій є індустріальні парки, наразі в Україні 45 індустріальних парків, проте їх функціонування потребує оновлення, механізми і стимули, які використовуються там, також потребують додаткового оновлення. Це буде нашим завданням на найближчі місяці... Ми націлені на подальший розвиток цього механізму, щоб індустріальні парки стали дійсно інвестиційно привабливими майданчиками", - сказав Петрашко.

Він зауважив, що створення індустріальних парків дає значні преваги для бізнесу. "Це і мінімізація витрат матеріальних, фінансових, трудових і часових ресурсів, необхідних для започаткування господарської діяльності, можливість отримання послуг, пов'язаних із забезпеченням господарської діяльності від керуючої компанії", - додав він.

Також Петрашко зауважив, що для громад створення індустріальних парків означатиме розвиток ринку праці, створення передумов для активізації підприємницької діяльності та підвищення добробуту місцевих жителів.

Як відомо, індустріальний парк – це облаштована інфраструктурою територія, у межах якої учасники можуть здійснювати господарську діяльність у різних сферах на умовах, визначених відповідним законодавством та договором про здійснення господарської діяльності у межах індустріального парку.

З 22 січня до 10 лютого проходитиме широке обговорення проєкту цього документа. У заході візьмуть участь представники уряду, Верховної Ради, Офісу Президента та експерти. Тут будуть представлені ключові ідеї Національної економічної стратегії-2030 та шляхи її імплементації.