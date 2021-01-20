В Україні запрацює скринінг іноземних інвестицій – Петрашко

В Україні вперше запрацює скринінг іноземних інвестицій для захисту національних інтересів.

Як передає Укрінформ, так прокоментував ухвалення урядом законопроєкту про оцінку іноземних інвестицій міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, повідомила пресслужба Мінекономіки.

«Скринінг іноземних інвестицій дозволить захистити національні інтереси у сфері національної безпеки, а також забезпечити розвиток та збереження новітніх технологій. Крім того, прозорий та ефективний механізм оцінки дозволить нашим підприємствам активніше співпрацювати з іноземними інвесторами та залучати інвестиції», – сказав Петрашко.

Зазначається, що законопроєкт розроблявся за участю міжнародних експертів країн G-7 з урахуванням досвіду у цій сфері передових країн світу. Документ визначатиме принципи здійснення іноземних інвестицій, види діяльності, що мають стратегічне значення для національної безпеки України.

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Також для координації та моніторингу впливу інвестицій на національну безпеку України буде утворено міжвідомчу комісію з питань оцінки впливу іноземних інвестицій.

«З огляду на виклики сьогодення, скринінг іноземних інвестицій є ключовим елементом захисту національної безпеки та стратегічних об’єктів держави. Враховуючи аспекти економічної безпеки, Мінекономіки, заручившись підтримкою міжнародного експертного середовища, робить вагомий крок для впровадження системи оцінки іноземних інвестицій на національну безпеку в Україні», - додав міністр.

Як повідомляв Укрінформ, Мінекономіки розробило законопроєкт «Про здійснення іноземних інвестицій у суб’єкти господарювання, що мають стратегічне значення для національної безпеки України», який передбачає запровадження системи оцінювання впливу іноземних інвестицій на національну безпеку», який 20 січня 2021 року схвалено на засіданні Кабінету міністрів України з техніко-юридичними правками. Зокрема, документ дозволить врегулювати механізм залучення іноземних інвестицій у підприємства, що мають стратегічне значення для національної безпеки України.