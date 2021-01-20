Уряд планує оцінювання впливу іноземних інвестицій на нацбезпеку України

Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону «Про здійснення іноземних інвестицій у суб’єкти господарювання, що мають стратегічне значення для національної безпеки України».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як йдеться у пояснювальній записці до законодавчого акту, відповідний проєкт закону розроблено Мінекономіки з метою регулювання здійснення іноземних інвестицій у суб’єкти господарювання, що мають стратегічне значення для національної безпеки України, та визначення порядку проведення оцінки впливу таких інвестицій на національну безпеку України.

Проєктом закону пропонується запровадити в Україні систему оцінки впливу іноземних інвестицій на національну безпеку, яка на сьогодні відсутня, та визначити порядок проведення оцінки впливу таких інвестицій на національну безпеку України.

Зазначається, що основними положеннями законопроєкту є: уточнення необхідного понятійного апарату (визначаються поняття: види діяльності, що мають стратегічне значення для національної безпеки України, правочин щодо здійснення іноземних інвестицій); визначення принципів здійснення іноземних інвестицій у суб’єкти господарювання, що мають стратегічне значення для національної безпеки України, зокрема, забезпечення національних інтересів та безпеки України; мінімальність необхідного регулювання, об’єктивності та правової визначеності щодо повноважень і обов’язків державних органів, іноземних інвесторів, що здійснюють інвестиції у стратегічних сферах; визначення видів діяльності, що мають стратегічне значення для національної безпеки України.

Законопроєкт також визначає порядок здійснення оцінки впливу іноземних інвестицій у підприємства у стратегічній сфері, а саме: створення Міжвідомчої комісії з питань оцінки впливу іноземних інвестицій з метою здійснення оцінки впливу таких інвестицій на національну безпеку України, а також визначаються законодавчі норми щодо формування її складу та встановлення алгоритму дій центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, у визначення видів правочинів, які підлягають оцінці.