Капітальні інвестиції в агросектор знизилися на 41%

Капітальні інвестиції у сільське, лісове і рибне господарство, а також у виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів за січень-вересень 2020 року становили 39,6 млрд грн, на 40,9% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як передає Укрінформ, про це на підставі даних Державної служби статистики повідомили в Інституті аграрної економіки (ІАЕ).

Зокрема, капітальні інвестиції за три квартали 2020 року залучалися в наступні агропродовольчі сектори економіки: сільське господарство, мисливство і надання пов'язаних із ними послуг — 25,02 млрд грн (на 43,4% менше, ніж за січень-вересень 2019 року); лісове господарство — 189,7 млн грн (на 56,6% менше); рибне господарство — 17,7 млн грн (на 54,3% менше); виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 14,58 млрд грн (на 36,6% менше).

Вкладення в землю, стверджують в ІАЕ, теж суттєво скоротилися. Винятком є лише інвестиції у довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва: їх обсяги зростали і за січень-вересень 2020 року становили майже 3 млрд грн.

В інституті зазначили, що інвестиційна криза в агросекторі відбувається на фоні загального спаду капітальних інвестицій в економіку України, обсяги яких у січні-вересні цього року становили 268 млрд грн (на 35,4% менше, ніж за аналогічний період 2019 року).

Експерти інституту звертають увагу, що рівні падіння обсягів капітальних інвестицій у агропродуктові сектори за другий і третій квартали цього року суттєво не змінювалися. Це, на думку фахівців ІАЕ, дає підстави вважати, що інвестиційна криза в галузі досягла нижньої точки спаду.