Капітальні інвестиції в економіку України скоротилися на 29% – Держстат

За три квартали 2020 року в економіку України було залучено 268,0 млрд грн капітальних інвестицій, що на 29,3% менше, ніж за аналогічний період 2019 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

Капітальні інвестиції в економіку України за січень-вересень 2020 року становили 268,0 млрд грн (на 29,3% менше, ніж за аналогічний період 2019 року). Зокрема, у промисловість було залучено 100,92 млрд грн (на 32,4% менше); у будівництво — 27,45 млрд грн (на 31,6% менше); у сільське, лісове та рибне господарство — 25,02 млрд грн (на 35,1% менше); у оптову та роздрібну торгівлю, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів — 21,02 млрд грн (на 32,4% менше); у транспорт, складське господарство, поштову та кур'єрську діяльність – 15,40 млрд грн (на 45,8% менше); у галузі інформації та телекомунікації – 13,50 млрд грн (на 3,9% менше); фінансової та страхової діяльності – 6,82 млрд грн (на 1,6% більше); у операції з нерухомим майном – 13,45 млрд грн (на 23,7% менше); у професійну, наукову та технічну діяльність – 6,35 млрд грн (на 8,2% менше).

Інвестиції у машини обладнання та інвентар становили 32,8% від загальної суми капітальних інвестицій в економіку України за дев'ять місяців 2020 року, у інженерні споруди — 24,6%, у нежитлові будівлі — 15,2%, у житлові будівлі — 9,5%, у транспортні засоби – 8,9%, у програмне забезпечення та бази даних — 2,6%, у права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії — 1,3%, у довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва — 1,1%, у землю — 0,4%, у інші матеріальні та нематеріальні активи — 3,6%.

Власні кошти підприємств та організацій становили 69,2% від загального обсягу капітальних інвестицій, які були залучені у січні-вересні 2020 року; кошти місцевих бюджетів — 8,6%; кредити банків та інші позики — 7,5%; кошти державного бюджету — 6,0%; кошти населення на будівництво житла — 5,2%; кошти іноземних інвесторів — 0,5%; інші джерела фінансування — 3,0%.

Як повідомлялося, за даними Держстату, у 2019 році в економіку України було залучено 584,45 млрд грн капітальних інвестицій, що на 11,0% більше, ніж у 2018 році.