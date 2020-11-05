Міненерго планує залучити інвестиції за допомогою «зелених» облігацій

Міністерство енергетики пропонує випуск «зелених» облігацій, кошти від яких будуть спрямовані в проєкти у сфері альтернативної енергетики, енергозбереження, утилізації та переробки відходів.

Про це повідомила пресслужба Міненергетики, передає Укрінформ.

«Україна має великий потенціал залучення «зеленого» фінансування. За оцінками IFC, лише до 2030 року Україна здатна залучити близько 73 млрд доларів. І зелені облігації - саме той інструмент, який може створити мультиплікаційний ефект залучення фінансування», - зазначив заступник міністра енергетики Ярослав Демченков під час онлайн-зустрічі зацікавлених сторін у запровадженні та розвитку ринку зелених облігацій в Україні.

Досягнення цілей кліматичної нейтральності, підвищення енергоефективності різних секторів економіки, розвиток альтернативної енергетики, екологічних видів транспорту потребують значних фінансових ресурсів. Саме тому розпочато роботу щодо розроблення правових норм, які утворюють правові засади емісії зелених облігацій в Україні.

Випускати зелені облігації може як уряд, так і муніципалітети, фінансові та нефінансові корпорації.

А кошти можуть бути спрямовані в проєкти у сфері альтернативної енергетики, енергозбереження, утилізації та переробки відходів, виробництва та використання зеленого водню, зокрема у транспортній інфраструктурі та промисловості, а також інші проєкти екологічного спрямування.

Залучення міжнародних фінансових інститутів, таких як МФК, ЄБРР, Світовий банк або локальні зелені банки створить можливості, щоб цей фінансовий інструмент запрацював в Україні та був цікавим для учасників ринку.

Як повідомлялося, Міністерство енергетики спільно з Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України розробили проєкт Концепції запровадження та розвитку ринку зелених облігацій в Україні, який наразі проходить процедуру погодження з органами державної влади.

Глобальний ринок зелених облігацій зростає. У 2007 році, вперше у світі було випущено зелених облігацій на загальну суму 9 мільйонів доларів США, а в 2019 році цей показник становив понад 250 млрд доларів США. У 2020 році очікується світова емісія зелених облігацій обсягом в 350 млрд доларів США.