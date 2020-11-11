Український союз підприємців планує організувати стенд на міжнародній виставці Rigafood 2021

Український союз промисловців та підприємців планує організувати стенд на міжнародній виставці Rigafood 2021 у Латвії.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов у Телеграмі за результатами 8-го засідання міжурядової українсько-латвійської комісії.

«Український союз промисловців та підприємців планує організувати у 2021 році український стенд на Міжнародній виставці продуктів харчування Rigafood 2021 із залученням широкого кола українських учасників», - зазначив він.

Немчінов додав, що для подальшого сприяння та зміцнення ділових відносин між підприємцями Латвії та України, в рамках запланованої участі у Rigafood 2021, Торгово-промислова палата Латвії готова вивчити питання організації зустрічей між підприємцями України та відповідними компаніями Латвії.

У заході взяли участь члени урядів України та Латвії, дипломати, представники промисловців та підприємців. Сторони обговорили двостороннє торговельно-економічне та інвестиційне співробітництво, співпрацю у сфері сільського господарства, транспорту, енергетики, енергоефективності та відновлюваних джерел енергії.

За підсумками засідання було підписано протокол. Цим документом сторони привітали та підтримали діяльність латвійсько-української ради ділового співробітництва.

Як відомо, за результатами 2019 року, Латвія посідає 20 місце за обсягами двосторонньої торгівлі товарами між Україною та країнами Європи з питомою вагою 1% від загального. За 6 місяців 2020 року обсяг торгівлі товарами та послугами між Україною та Латвією склав 207,6 млн дол. США.