Український союз підприємців планує організувати стенд на міжнародній виставці Rigafood 2021

Український союз підприємців планує організувати стенд на міжнародній виставці Rigafood 2021

Укрінформ
Український союз промисловців та підприємців планує організувати стенд на міжнародній виставці Rigafood 2021 у Латвії.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов у Телеграмі за результатами 8-го засідання міжурядової українсько-латвійської комісії.

«Український союз промисловців та підприємців планує організувати у 2021 році український стенд на Міжнародній виставці продуктів харчування Rigafood 2021 із залученням широкого кола українських учасників», - зазначив він.

Немчінов додав, що для подальшого сприяння та зміцнення ділових відносин між підприємцями Латвії та України, в рамках запланованої участі у Rigafood 2021, Торгово-промислова палата Латвії готова вивчити питання організації зустрічей між підприємцями України та відповідними компаніями Латвії.

У заході взяли участь члени урядів України та Латвії, дипломати, представники промисловців та підприємців. Сторони обговорили двостороннє торговельно-економічне та інвестиційне співробітництво, співпрацю у сфері сільського господарства, транспорту, енергетики, енергоефективності та відновлюваних джерел енергії.

За підсумками засідання було підписано протокол. Цим документом сторони привітали та підтримали діяльність латвійсько-української ради ділового співробітництва.

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Як відомо, за результатами 2019 року, Латвія посідає 20 місце за обсягами двосторонньої торгівлі товарами між Україною та країнами Європи з питомою вагою 1% від загального. За 6 місяців 2020 року обсяг торгівлі товарами та послугами між Україною та Латвією склав 207,6 млн дол. США.

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