Одним з пріоритетів співпраці України з ЄС є реформа держуправління - Немчінов

Реформа державного управління є одним з пріоритетів співробітництва України з Євросоюзом.

На цьому наголосив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов на засіданні комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«ЄС надає потужну підтримку реалізації Стратегії реформування державного управління через політичний діалог, надання макрофінансової та бюджетної підтримки. Так, у 2016 році між урядом України та Європейською комісією укладено угоду про фінансування реформи державного управління та передбачено 90 млн євро бюджетної підтримки», - зазначив Немчінов.

Він нагадав, що 2020-ий – останній рік дії Угоди, і завдання, які влада має виконати, є найбільш амбітними. Водночас і обсяг коштів, які Україна може отримати, також найбільший за всі роки та становить 26 млн євро.

За словами міністра КМУ, ключовими пріоритетами до кінця року є відновлення конкурсів відповідно до стандартів OECD/SIGMA, прийняття закону про адміністративну процедуру, удосконалення законодавства про державну службу, а також про Кабінет Міністрів і центральні органи виконавчої влади.

Він переконаний, що виконання цих завдань допоможе розпочати переговорний процес з ЄС щодо продовження фінансування реформи державного управління на наступний період. А повноцінне проведення конкурсів на посади категорії «А», які тимчасово заповнені через механізм добору, є вимогою другого траншу макрофінансової допомоги ЄС, підкреслив Немчінов.