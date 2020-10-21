Уряд підготував понад 100 актів для виконання Угоди про асоціацію з ЄС – Шмигаль

Уряд підготував понад 100 нормативно-правових актів, які після ухвалення сприятимуть виконанню Угоди про асоціацію України з ЄС.

Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль поінформував на засіданні комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Розроблено понад 100 нормативно-правових актів, які як на рівні уряду, так і на рівні міністрів мають бути розглянуті та прийняті. До сьогоднішнього засідання ми визначили індикативний орієнтовний перелік для прийняття до кінця 2020 року», - сказав Шмигаль.

Він доручив урядовцям – членам цієї комісії попрацювати над тим, щоб уже в листопаді максимально можлива кількість актів із цього переліку була ухвалена.

«Сьогодні ж уряд розгляне понад 10 таких актів у сфері енергетики, митниці, фінмоніторингу, фінінфраструктури, держзакупівель, електронних комунікацій», - зазначив Прем'єр.

Шмигаль також наголосив на тому, що КМУ та ЄС постійно забезпечують виконання угоди про Асоціацію.

«У нас є чітка мета – доступ до внутрішнього ринку ЄС, включаючи свободу руху товарів, осіб, послуг та капіталу. Метою нашої новоствореної комісії є консолідація дій та зусиль різних гілок влади у виконанні наших євроінтеграційних зобов'язань і прагнень українського народу», - сказав глава уряду.

За його словами, для української сторони пріоритетними нині є такі завдання, як інтеграція до внутрішнього ринку ЄС та економічний розвиток через підготовку та оновлення положень угоди про Асоціацію, секторальна інтеграція, підвищення стандартів життя через впровадження європейських стандартів у сфері довкілля, транспорту та цифрової інфраструктури, реалізація положень «зеленого» курсу ЄС, зокрема, через спільні практичні проєкти у трансформації вугільних регіонів, реалізації інших проєктів, у тому числі у сфері відновлювальних джерел енергії.