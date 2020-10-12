Україна може отримати нові перспективи інтеграції з ЄС за результатами реформ – євродепутат

Протягом наступних 10 років перед Україною може відкритися нова перспектива європейської інтеграції, відповідно до положень Угоди ЄС, але такий розвиток залежить від зусиль самої України та від її успіху на шляху реформ.

Про це у понеділок, 12 жовтня, під час слухань у комітеті Європарламенту із закордонних заявив депутат Європарламенту Міхаель Галер, який представив проєкт доповіді щодо імплементації Угоди про асоціацію між ЄС і Україною, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Стосовно України, я хочу сказати, що протягом наступних 10 років "Східного Партнерства" ми не маємо лише бачити повторення перших 10 років. Я хотів би відкрити перспективу шляхом розширення обсягів співпраці та відкриття інших глав Угоди ЄС. Але будемо зберігати пильність та не будемо брати зобов’язання, які можуть зазнати невдачі, виходячи із реалій на місцях», - сказав європейський політик.

Він нагадав, що з часів Революції Гідності у 2014 році Україна отримала найбільшу фінансову підтримку від ЄС ніж будь-яка інша країна-партнер за межами Євросоюзу (понад 15 млрд. євро – ред.).

«Небезпека «реолігархизації» дійсно є загрозою для незалежності країни, для демократії, верховенства права, соціального розвитку, для економіки, для сподівань населення на добробут за результатами економічного розвитку, для іноземних інвестицій та, зрозуміло, для нашої довіри», - додав Галер.

Він також наголосив, що найбільшим зовнішнім викликом для України, яка залишається важливим партнером для Євросоюзу, є агресія з боку Російської Федерації, яка окупувала території України та використовує весь арсенал гібридних засобів для дестабілізації ситуації.

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«Найбільшим зовнішнім викликом для України залишається триваюча російська агресія у формі окупації та анексії Криму та де-факто військової окупації і адміністративного контролю, прямо або з використанням найманців, в частинах Донецької та Луганської областей, використання гібридних засобів для багаторівневої дестабілізації в країні, зокрема, з використанням олігархічних структур та дезінформації», - зауважив Галер.

Як очікується, доповідь щодо імплементації Угоди про асоціацію між ЄС і Україною буде затверджуватися голосуванням в рамках комітету закордонних справ Європарламенту 9 листопада, та буде винесена на розгляд пленарного засідання Європарламенту у грудні поточного року.

Як повідомляв Укрінформ, українська сторона пов’язує із розвитком програми "Східного Партнерства" до 2030 року надію на надання країнам так званого «тріо асоціації» - Україні, Грузії та Молдові, чіткої перспективи членства в Євросоюзі за результатами реформ та демократичного розвитку.

Стаття 49 Лісабонського договору про реформування ЄС (чинний з 1 грудня 2009 року) передбачає, що будь-яка європейська держава, яка поважає цінності, зазначені в ст. 2 Договору ЄС, та віддана їх поширенню, може подати заявку на набуття членства у Європейському Союзі.