Асоціація Україна-ЄС: комітет Європарламенту взявся за доповідь про імплементацію угоди

Європейський Союз послідовно підтримує демократичний розвиток України та реформи, зокрема, у боротьбі з корупцією, але їхній успіх прямо залежить від правової реформи та від незалежності судової системи в Україні.

Про це у понеділок, 12 жовтня, під час слухань у комітеті Європарламенту із закордонних справ доповіді щодо імплементації Угоди про асоціацію між ЄС і Україною заявив голова цієї парламентської структури Девід Макалістер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Доповідь є нагодою продемонструвати нашим українським друзям, що ми уважно слідкуємо за всіма подіями в їх країні, і ми будемо продовжувати робити це у майбутньому, особливо стосовно деолігархизації, реформ судової системи, децентралізації, а також боротьби з корупцією, яка не може бути успішною за відсутності потужних зобов’язань щодо забезпечення незалежності судових та правових інституцій», - зауважив Девід Макалістер.

Він наголосив, що Європейський Парламент завжди підтримував європейські прагнення України та послідовно виступав за розвиток тісніших відносин з Україною, як і з іншими асоційованими країнами.

«Я радий зауважити, що Україна зробила суттєвий прогрес у реформах протягом кількох минулих років. Разом з цим, потенціал Угоди про асоціацію все ще лише чекає на повну реалізацію. Ми хотіли б бачити, що Україна надалі прискорює зусилля у цьому вимірі», - підкреслив голова Комітету Європарламенту із закордонних справ.

Як повідомлялося, доповідь щодо імплементації Угоди про асоціацію між ЄС і Україною підготував представник політичної групи Європейської Народної Партії Міхаель Галер. Документ має бути затверджений голосуванням в рамках комітету закордонних справ Європарламенту 9 листопада, та винесений на розгляд пленарного засідання Європарламенту у грудні поточного року.