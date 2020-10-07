Зеленський про підсумки саміту Україна-ЄС: Ми впевнено йдемо до членства у Євросоюзі

Саміт Україна-ЄС засвідчив, що наша держава є цікавою, перспективною і відповідальною, не боїться викликів і впевнено йде до повноправного членства у Євросоюзі.

Про це написав Президент Володимир Зеленський у Фейсбуку, передає Укрінформ.

"А знаєте, це дійсно був хороший саміт. Все чітко, по-партнерськи, з величезною взаємною повагою та зацікавленістю. Тому що ми цікаві. Перспективні. Відповідальні. Не боїмося будь-яких викликів. І слова свого вміємо дотримувати", - наголосив глава держави.

За його словами, саміт дав конкретику, причому настільки зрозумілу, що "декому довелося створювати альтернативну "картинку" на своїх телеканалах, щоб не загубитися на тлі реальних і позитивних новин з Брюсселя".

У цьому зв'язку Президент підкреслив, що ніщо старе не повернеться.

"Бо ми впевнено йдемо до повноправного членства у Євросоюзі. І це є головним підсумком зустрічей у Брюсселі. Членство не як самоціль, а як визнання наших цінностей. Україна вже точно переросла чинну Угоду про асоціацію й прагне до її оновлення. До більших амбіцій та глибини. І так, ми отримали позитивну відповідь від Євросоюзу", - заявив він.

За словами Зеленського, Україна отримає також "промисловий безвіз", що дасть ще більше можливостей для експорту, тобто більше ринків збуту, конкурентних можливостей, робочих місць, технологій. Відповідна експертна місія вже розпочала роботу.

Крім того, зазначив Президент, Україна отримає "відкрите небо". "Після семи років різних маніпуляцій нарешті маємо чітке розуміння, що Угода про спільний авіапростір буде підписана найближчим часом. Це – мільйони можливостей для більш легких подорожей і бізнесових контактів. Звісно, після пандемії", - зауважив він.

Як наголосив глава держави, Євросоюз підтвердив, що допоможе Україні отримати вакцину від коронавірусу, коли вона з'явиться й не викликатиме сумнівів у вчених. У цьому зв'язку він закликав не надто вірити в передвиборчі "ініціативи" окремих діячів, які "вже вакцинувалися неперевіреними засобами".

Президент підкреслив, що за результатами саміту повністю знято всі штучні побоювання щодо безвізу для українців. "Скільки ефірів, заголовків та дописів щодо якоїсь "загрози" для безвізу були повною брехнею, і ми це ще раз підтвердили – на найвищому рівні", - заявив він.

За словами Зеленського, Євросоюз також підтримав активність української сторони у переговорах у нормандському форматі та у Тристоронній контактній групі. "Всі аспекти цих перемовин цілком зрозумілі нашим європейським друзям. Та й у документах за підсумками Саміту всі формулювання на сто відсотків проукраїнські", - наголосив Президент і додав, що "Лондон тільки додасть нам позитиву".

Як повідомлялося, 22-ий Саміт Україна-ЄС відбувся 6 жовтня.

7-8 жовтня Президент України здійснює офіційний візит до Великої Британії.

Фото: ОП