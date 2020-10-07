Українська делегація на саміті Україна-ЄС досягла поставлених цілей - Стефанішина

Українська делегація на 22-му саміті Україна-ЄС досягла цілей, які ставила перед собою у ході підготовки до цього заходу.

Як передає Укрінформ, про це написала віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина у статті для "Дзеркала тижня".

"Ми прибули до Брюсселя після масштабної підготовчої роботи на всіх рівнях. З чітким усвідомленням своїх цілей як партнера ЄС, що готовий поглиблювати стратегічне партнерство та на рівних брати участь у великих європейських ініціативах... Українська делегація досягла цілей, які ставила перед собою. Євросоюз відзначив прогрес України у реформах та імплементації Угоди про асоціацію. Ми фактично підтвердили спільне з ЄС бачення по ключових питаннях, таких як «промисловий безвіз», спільний намір щодо оцінки досягнень угоди (фактично перший крок до оновлення), долучення до Єдиного цифрового ринку та Зеленого курсу ЄС, готовність України до підписання угоди про спільний авіапростір і принципове бажання з боку Євросоюзу підписати цю угоду у найкоротші строки", - зазначила Стефанішина.

Вона додала, що у ЄС окремо відзначили внесок України в енергетичну безпеку Євросоюзу та стратегічне значення нашої країни для транзиту газу до ЄС, а також важливість продовження координації для розвитку ринків газу та електроенергії.

Стефанішина нагадала, що також було підписано низку угод щодо фінансування в рамках Європейського інструменту сусідства, спрямованих на розвиток ресурсоефективної економіки, громадянського суспільства, допомогу українським регіонам, технічне співробітництво та співробітництво у сфері ядерної безпеки. А також угоди з Європейським інвестиційним банком щодо енергоефективності громадських будівель і модернізації "Укрпошти".

"І головне — усі, хто казав про гальмування процесу євроінтеграції України, можуть пересвідчитися, що наш поступ до ЄС не сповільнився, а ефективно продовжується... Президент України Володимир Зеленський зумів перевести євроінтеграцію в площину чітких практичних кроків на двосторонній основі між Україною та ЄС і синхронізував для цього діяльність усіх органів влади в Україні", - відзначила урядовець.

Підсумовуючи, вона зауважила, що, звісно, зважаючи на амбітний порядок денний, який запропонувала Україна, до останньої хвилини довелося вести складні переговори по узгодженню спільної заяви за підсумками саміту.

"Але її фінальна редакція закладає надійний фундамент для подальшої роботи у рамках двосторонніх органів Україна—ЄС, передусім, засідання Ради асоціації наприкінці року", - переконана віцепрем'єрка.

Як повідомлялося, 6 жовтня в Брюсселі відбувся 22-й саміт ЄС-Україна, в ході якого представники України і Європейського Союзу підписали 6 фінансових угод на загальну суму майже 400 мільйонів євро.