Укрпошта отримає €30 мільйонів кредиту ЄІБ

У рамках спільного проєкту з Європейським інвестиційним банком «Логістична мережа (Модернізація та цифровізація Укрпошти)» «Укрпошта» отримає кредит 30 млн євро на модернізацію своєї застарілої логістичної мережі – будівництво 3-х нових та сучасних сортувальних центрів, а також 20-ти депо і відповідної ІТ-інфраструктури.

Відповідна Гарантійна угода підписана 6 жовтня, у Брюсселі, повідомляє пресслужба Мінінфраструктури, передає Укрінформ.

«Ми продовжуємо створювати якісно нову інфраструктуру в Україні та співпрацювати за цим напрямом з нашими постійними міжнародними партнерами для реалізації масштабних інвестиційних проєктів. Підписання Гарантійної угоди з Європейським інвестиційним банком дозволить нам якісно модернізувати існуючу логістичну мережу Укрпошти - створити нові сортувальні центри та закупити необхідне сучасне обладнання для здійснення більш швидких та зручніших поштових відправлень», - цитує пресслужба міністра інфраструктури Владислава Криклія.

Як зазначається, кредит ЄІБ надається разом із технічною допомогою для модернізації логістичної мережі Укрпошти, яка включає аналіз ринку, розробку бізнес-плану та інвестиційних потреб для нової мережі. Також ЄІБ допоможе в розробці інвестпрограми, що є ключовою складовою у забезпеченні фінансування від банку.

Завдяки проєкту Укрпошта розробить та запровадить нову надсучасну логістичну мережу для обробки посилок, скоротить терміни доставки та покращить загальну якість поштових послуг. Це, у свою чергу, зможе поліпшити умови для ведення бізнесу в країні та забезпечити необхідну інфраструктуру для подальшого розвитку інтернет-торгівлі.

За словами віцепрезидента ЄІБ Ліляни Павлової, ефективні, доступні та сучасні поштові послуги мають ключове значення для забезпечення швидкого, сталого та довгострокового економічного розвитку, оскільки вони відкривають нові можливості для бізнесу, створюють робочі місця, полегшують торгівлю та роблять її вигіднішою.

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський зауважив, що кредит від ЄІБ – це лише частина великих інвестицій у поштову інфраструктуру і наступні кілька років стануть для Укрпошти періодом наймасштабнішої в історії компанії модернізації. «Усього в рамках стратегії оновлення логістичної мережі ми плануємо залучити близько 100 мільйонів євро для будівництва 8 автоматизованих сортувальних хабів та 62 регіональних депо – це як кредитні кошти від ЄІБ та ЄБРР, так і власні інвестиції Укрпошти. Сучасна логістична інфраструктура – це не лише запорука надійної та швидкої доставки, це і нові робочі місця, і збільшення заробітних плат працівників, це і передумова для розвитку онлайн-комерції в регіонах, а також залучення іноземних інвестицій та світових партнерів. Поза цим, модернізація поштової інфраструктури дозволить зменшити негативний вплив на екологію: нові логістичні центри відповідатимуть усім екологічним стандартам ЄС та зменшать вантажний трафік у містах завдяки винесенню сортувальних центрів за їхні межі», – зазначив Смілянський.

Як повідомляв Укрінформ, 6 жовтня в Брюсселі відбувся 22-й саміт ЄС-Україна, в ході якого представники України і Європейського Союзу підписали 6 фінансових угод на загальну суму майже 400 мільйонів євро.

Фото: Офіс Президента