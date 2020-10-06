У Брюсселі розпочався саміт ЄС-Україна

У Брюсселі розпочався 22-й саміт ЄС-Україна, який став першим «фізичним» двостороннім самітом між Євросоюзом і країною-партнером, що проводиться у Брюсселі з початку пандемії коронавірусу.

Початок зустрічі транслює мультимедійний портал ЄС.

Українську делегацію на переговорах очолює Президент України Володимир Зеленський, європейську сторону представляють Президент Європейської Ради Шарль Мішель та високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки/віцепрезидент Єврокомісії Жозеп Боррель. Високий представник ЄС заміщує на зустрічі Президента Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, яка оголосила про самоізоляцію після контакту із людиною, інфікованою COVID-19.

Як вже повідомлялося, лідери планують обговорити пріоритетні питання відносин України та Євросоюзу, зокрема подальші кроки з імплементації Угоди про асоціацію, поглиблення секторальної інтеграції між Україною та ЄС, співпрацю в контексті подолання наслідків пандемії COVID-19 та подальшу підтримку з боку ЄС процесу реформ в Україні.

Окрема увага приділятиметься безпековій ситуації на тимчасово окупованих Росією територіях Донбасу, а також обговоренню шляхів посилення координації зусиль України та ЄС з метою деокупації Криму та захисту прав кримчан.

На полях саміту планується підписання низки фінансових угод між Україною та ЄС у межах Європейського інструменту сусідства, зокрема, щодо підтримки сходу України, громадянського суспільства та пом’якшення наслідків кліматичних змін.

Також відбудеться підписання угод з Європейським інвестиційним банком, що передбачають залучення фінансування на удосконалення енергоефективності громадських будівель та модернізацію й цифровізацію «Укрпошти».