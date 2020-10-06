Україна та ЄІБ продовжать проєкт з оновлення громадського транспорту - Криклій

Міністерство інфраструктури ініціювало продовження проєкту з Європейським інвестиційним банком щодо оновлення міського громадського транспорту в Україні.

Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій за підсумками зустрічі з віцепрезиденткою ЄІБ Ліляною Павловою 6 жовтня у рамках 22-го Саміту Україна-ЄС, що проходить у Брюсселі, інформує пресслужба Мінінфраструктури.

«Я щиро вдячний нашим постійним партнерам із Європейського інвестиційного банку за плідну співпрацю та допомогу в реалізації проєкту «Міський громадський транспорт України І». Завдяки йому у різних містах по всій країні зараз оновлюються тролейбусні, трамвайні та автобусні парки, замінюється застарілий громадський транспорт на новий – більш зручний, екологічний та сучасний. Ми, у свою чергу, ініціювали продовження цього важливого для наших міст проєкту. І я вдячний, що європейська сторона підтримала нас у цьому. Зараз ми тісно співпрацюємо з консультантами проєкту щодо підготовки відповідної документації. І сподіваємось вже наприкінці цього року укласти угоду, щоб починати втілювати його у життя», - зазначив очільник міністерства.

Він додав, що спільно з Європейським інвестиційним банком та міською владою, міністерство інфраструктури продовжує впровадження проєкту «Міський громадський транспорт України І», який передбачає оновлення парків громадського транспорту у різних українських містах.

За словами міністра, проєкт «Міський громадський транспорт ІІ» включатиме лише підпроєкти з розвитку екологічного громадського транспорту: закупівлі трамваїв, тролейбусів, рухомого складу метрополітену та електробусів.

Як зауважують у міністерстві, Європейський інвестиційний банк є партнером України у фінансуванні інфраструктури громадського транспорту з 2007 року. Проєкт технічної допомоги “Міський громадський транспорт України”, фінансований ЄІБ, сприяє успішній реалізації Міністерством інфраструктури та містами-учасниками підпроєктів з оновлення міського громадського транспорту.

Проєкт також впливає на безпеку дорожнього руху в сільській місцевості, розвантажуючи транспортні шляхи та стимулюючи перехід з приватного на громадський транспорт.

Як повідомлялось, в рамках проєкту «Міський громадський транспорт в Україні» розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 року схвалено залучення позики від Європейського інвестиційного банку для реалізації проєкт «Міський громадський транспорт в Україні» в обсязі 200 млн євро.

До Проєкту «Міський громадський транспорт України» включено підпроєкти 11 міст України: Києва, Харкова, Луцька, Одеси, Львова, Запоріжжя, Суми, Івано-Франківська, Миколаєва, Тернополя, Чернігова.

Станом на січень 2020 року, Європейським інвестиційним банком погоджено виділення коштів на реалізацію 13 підпроектів міст Харкова, Львова, Чернігова, Сум, Києва, Луцька, Одеси, Тернополя та Запоріжжя в обсязі 176,2 млн євро.Вже укладено 11 Угод про передачу коштів позики між Мінфіном, Мінінфраструктури, міськими радами та комунальними підприємствами обсягом 159,36 млн євро.

Як повідомляв Укрінформ, 22-й саміт Україна-ЄС відбудеться 6 жовтня в Брюсселі.