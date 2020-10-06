Криклій обговорив з віцепрезидентом ЄІБ співпрацю у низці проєктів, зокрема щодо «Борисполя»

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій обговорив з віцепрезидентом Європейського інвестиційного банку Ліляною Павловою співпрацю у низці проєктів, зокрема щодо розвитку Міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури за результатами зустрічі Криклія та Павлової 6 жовтня у рамках 22-го Саміту Україна-ЄС у Брюсселі.

Зазначається, що сторони обговорили співпрацю за низкою проєктів, що готуються до запуску наступного року.

Зокрема йшлося про "проєкт розвитку аеропорту “Бориспіль”, що передбачає реконструкцію льотної зони №2 з будівництвом нової злітно-посадкової смуги, облаштуванням сучасного радіо- та світлотехнічного обладнання та іншої інженерної інфраструктури".

Крім того, сторони обговорили співпрацю щодо таких проєктів:

- "Транспортний зв'язок в Україні – Фаза ІІ", що включає підпроєкти у залізничній та автомобільній галузі, а також на транспорті;

- проєкти з розвитку регіонів Приазов’я (так званий "Азовський пакет"), що передбачає підвищення пропускної спроможності та електрифікацію залізниці Запоріжжя-Маріуполь, капітальний ремонт автомобільної дороги М-14 на ділянці Херсон-Маріуполь та концесію морського порту Бердянськ;

- проєкт "Безпека дорожнього руху в містах України ІІ", покликаний знизити смертність, травматизм і аварійність на дорогах міст шляхом поліпшення міської дорожньої інфраструктури та реновацій вулиць;

- електрифікація залізничного напрямку Долинська-Миколаїв-Колосівка;

- проєкт щодо покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до міста Києва;

- проєкт "Європейські дороги України ІІІ" (Проєкт "Розвиток транс'європейської транспортної мережі").

У ході зустрічі Владислав Криклій подякував Ліляні Павловій за готовність ЄІБ підтримати реалізацію проєкту Укравтодору "Східна Україна: возз’єднання, відновлення та відродження", а також за співпрацю у підготовці проєкту "Логістична мережа (Модернізація та цифровізація Укрпошти)", що передбачає надання кредиту у розмірі 30 млн євро на будівництво 3-х нових та сучасних сортувальних центрів, 20-ти депо і відповідної ІТ-інфраструктури для покращення якості та швидкості поштових послуг.

Як повідомляв Укрінформ, 22-й саміт Україна-ЄС проходить 6 жовтня в Брюсселі.